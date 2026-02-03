;

Claudio Alvarado ratifica anuncio de subsecretarios y delegados de Kast: “Es altamente probable que el viernes se conozcan los nombres”

El futuro ministro del Interior conversó con Radio ADN, sostuvo que hay “legítimas diferencias” y que “el tiempo se encarga de reconstruir las relaciones”.

Martín Neut

Diana Copa

Claudio Alvarado

Claudio Alvarado / Sebastian Beltran Gaete

Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior del presidente electo José Antonio Kast, se refirió al proceso de definición de subsecretarios y delegados presidenciales regionales, en medio de versiones sobre presiones de los partidos políticos y ajustes en el calendario de anuncios del nuevo gobierno.

En ese marco, Alvarado señaló que el Ejecutivo entrante mantiene como fecha probable el viernes para informar los nombramientos.

“Es altamente probable que el día viernes se conozcan los nombres de las delegaciones regionales y de las subsecretarías”, afirmó en conversación con Radio ADN, indicando que el trabajo apunta a acompañar el inicio de la próxima administración.

Sobre los criterios de designación, recalcó que las decisiones no estarán condicionadas por los partidos.

“El tiempo se encarga de moderar las opiniones

“Independientemente de la opinión de los partidos políticos, se está trabajando de manera seria y responsable en poder conformar los mejores equipos”, sostuvo, remarcando que la definición corresponde al presidente Kast.

Alvarado evitó adelantar una fórmula única respecto de militantes o independientes y subrayó el énfasis en la gestión.

“Pueden haber personas militantes, pueden haber personas independientes (…) pero el criterio central debe ser que hagan una mejor contribución”, indicó.

Finalmente, al abordar el desmarque del senador Alejandro Kusanović, el futuro ministro restó dramatismo a las diferencias y afirmó que “todos los procesos de integración generan legítimas diferencias, el tiempo se encarga de moderar las opiniones”.

