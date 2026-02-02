Elizalde y Alvarado sostienen segunda reunión por traspaso de mando en Interior: “Queremos que sea ejemplar”

En el marco del proceso de traspaso de mando, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo una reunión de trabajo con el futuro titular de la cartera, Claudio Alvarado, junto a sus respectivos equipos, con el objetivo de asegurar la continuidad del Estado y un cambio de administración “ejemplar” de cara al 11 de marzo.

Tras el encuentro, Elizalde explicó que se entregó información detallada sobre el estado del ministerio al 31 de enero, la cual también quedará disponible por medios electrónicos.

“Las nuevas autoridades deben contar con toda la información necesaria para tomar las decisiones que corresponde”, afirmó, agregando que el propósito es garantizar que “el trabajo del Estado no se detenga”.

El ministro detalló además que se acordaron reuniones específicas para abordar materias sensibles, especialmente en relación con las emergencias por incendios forestales en Biobío y Ñuble, así como otros temas prioritarios de la cartera.

“De manera ejemplar”

“Estamos todos trabajando para que el traspaso de mando se desarrolle de manera ejemplar, conforme corresponde a una democracia como la chilena”, sostuvo.

Por su parte, Claudio Alvarado valoró la disposición del gobierno saliente y destacó la necesidad de dar continuidad a la gestión en zonas afectadas por emergencias. “Hemos contado con la voluntad del Ministerio para poder darle continuidad al tratamiento de esa emergencia”, señaló.

Consultados por las críticas realizadas por futuros ministros al gobierno en ejercicio, ambos coincidieron en separar el debate político del proceso institucional.

“Tenemos visiones distintas, pero eso no significa que exista una mala relación que impida un diálogo democrático”, afirmó Alvarado, mientras que Elizalde recalcó que, más allá de las diferencias, “el sentido de estas reuniones es garantizar que Chile siga funcionando”.