;

Elizalde y Alvarado sostienen segunda reunión por traspaso de mando en Interior: “Queremos que sea ejemplar”

Las autoridades revisaron el estado de la cartera, abordaron emergencias por incendios y acordaron nuevas instancias para asegurar continuidad institucional.

Martín Neut

Paulina García

Elizalde y Alvarado sostienen segunda reunión

Elizalde y Alvarado sostienen segunda reunión

En el marco del proceso de traspaso de mando, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo una reunión de trabajo con el futuro titular de la cartera, Claudio Alvarado, junto a sus respectivos equipos, con el objetivo de asegurar la continuidad del Estado y un cambio de administración “ejemplar” de cara al 11 de marzo.

Tras el encuentro, Elizalde explicó que se entregó información detallada sobre el estado del ministerio al 31 de enero, la cual también quedará disponible por medios electrónicos.

Revisa también:

ADN

“Las nuevas autoridades deben contar con toda la información necesaria para tomar las decisiones que corresponde”, afirmó, agregando que el propósito es garantizar que “el trabajo del Estado no se detenga”.

El ministro detalló además que se acordaron reuniones específicas para abordar materias sensibles, especialmente en relación con las emergencias por incendios forestales en Biobío y Ñuble, así como otros temas prioritarios de la cartera.

“De manera ejemplar”

“Estamos todos trabajando para que el traspaso de mando se desarrolle de manera ejemplar, conforme corresponde a una democracia como la chilena”, sostuvo.

Por su parte, Claudio Alvarado valoró la disposición del gobierno saliente y destacó la necesidad de dar continuidad a la gestión en zonas afectadas por emergencias. “Hemos contado con la voluntad del Ministerio para poder darle continuidad al tratamiento de esa emergencia”, señaló.

Consultados por las críticas realizadas por futuros ministros al gobierno en ejercicio, ambos coincidieron en separar el debate político del proceso institucional.

“Tenemos visiones distintas, pero eso no significa que exista una mala relación que impida un diálogo democrático”, afirmó Alvarado, mientras que Elizalde recalcó que, más allá de las diferencias, “el sentido de estas reuniones es garantizar que Chile siga funcionando”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad