Agentes del ICE fueron sorprendidos comprando en restaurante mexicano y expulsados por los vecinos

La situación en Estados Unidos sigue bastante tensa debido a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que son constantemente cuestionadas por gran parte de la ciudadanía.

Uno de los puntos más críticos se ha desarrollado en el estado de Minnesota, donde agentes mataron a Renee Good y se llevó a cabo la polémica detención del pequeño Liam Conejo.

Ahora, en la ciudad de Mineápolis se vivió un hecho bastante particular, aunque en esta oportunidad se trata una vez más de acciones de protestas y repudio contra el servicio.

Y es que un grupo de habitantes sorprendió a algunos efectivos del ICE de civil comprando en un restaurante de comida mexicana, lo que generó indignación entre los presentes.

En ese escenario, las personas comenzaron a gritar, insultarlos, silbar (algunos vecinos con silbato), exigiendo que se fueran. Incluso se puede apreciar como les tiraban sus cosas al suelo.

Sin reaccionar y solo siguiendo su camino, algunos con la cara tapada, los agentes simplemente se fueron en sus vehículos particulares.

De acuerdo a la información de algunos medios locales, al ser reconocidos se sintieron incomodados y no pudieron terminar su compra, decidiendo retirarse antes de tiempo.

Asimismo, desde el local, Tacos El Primo, agradecieron a los vecinos por “cuidar” el lugar y a los trabajadores. Esto, debido a que la identificación de los sujetos pudo lograrse al reconocimiento de objetos como esposas y elementos de detención similares dentro de los autos.

A pesar de que hasta el momento no se ha emitido ninguna declaración oficial, ni se ha confirmado cuál era el motivo o estado del ICE en el sitio (fuera de servicio o en cubierto / de civil), la comunidad celebra la forma en que se van imponiendo ante su presencia.

Asimismo, hay que remarcar el que el uso de silbatos se ha alzado como sistema de alerta y estrategia que ha ganado adeptos entre residentes de Minneapolis. Cuando se detecta la presencia de agentes de inmigración, estos ruidosos objetos alertan sobre posibles operativos.