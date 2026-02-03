;

VIDEOS. ¿La nueva ‘Ciudad de la Furia’? Mar del Plata vive intensos episodios de violencia durante los primeros días de febrero

Un conflicto de vínculos amorosos en un museo y el ataque a un guardia de una clínica encendieron las alarmas en la zona balnearia.

José Campillay

Durante las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver un violento enfrentamiento que se desató en un museo de Argentina motivado por rencores de vínculos amorosos.

El hecho ocurrió específicamente la tarde del pasado domingo 1 de febrero en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR), al norte de la ciudad de Mar del Plata.

El cruce entre los protagonistas desató caos en el lugar debido a la violencia de los hechos y gritos que resonaban por todo el edificio, espantando a los visitantes y llamando la atención de los más curiosos.

Según se dio a conocer con el pasar de las horas, todo se originó a partir de un incómodo encuentro entre una pareja que había llegado al centro cultural con el ex novio de la mujer.

La confrontación comenzó con un intercambio verbal, pero fue subiendo de tono poco a poco hasta llegar a una disputa a golpes.

Tal como se logra apreciar en las imágenes registradas por una testigo, la situación pudo haber sido peor si no fuera por la intervención de algunos presentes que llegaron a separar a los sujetos entre los gritos.

De igual forma, medios locales informaron que los guardias del MAR intervinieron pocos segundos después de lo ocurrido y lograron resolver los inconvenientes.

Apenas un día después, el lunes pasadas las 16:00 horas, en la Clínica Luro también en Mar del Plata, se vivió otro episodio similar de furia descontrolada.

Dos familiares de un paciente, impedidos de entrar por tareas de limpieza, irrumpieron lanzando cascos de moto, sillas y puñetazos contra el guardia de seguridad.

Las cámaras de seguridad registraron la arremetida, que generó pánico entre pacientes y personal, ya que llegaron directamente a atacar al recepcionista. Esto, presuntamente a una previa conversación donde se les impidió el acceso completo.

Mientras la víctima intentaba defenderse del ataque de los dos hombres, algunos presentes intentaban calmar la situación aunque sin enfrentar directamente a los agresores.

Finalmente, gracias a la cantidad de personas que pudieron intervenir en ayuda del guardia, y a que este pudo salir de su mesón, los hombres fueron expulsados del recinto.

Fuentes del centro médico confirmaron que el conflicto previo involucraba actitudes agresivas acumuladas, destacando la vulnerabilidad de estos entornos ante irrupciones violentas.

