ICE mata a una mujer en Minneapolis durante operativo y se acusa actuar desmedido: alcalde exige la salida del servicio

Un nuevo tiroteo sacude la paz en Estados Unidos e involucra nuevamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agudizando aún más el debate en torno a su forma de trabajo e intervención.

El hecho ocurrió en Minneapolis, donde la situación suma mayor gravedad al registrarse la muerte de una mujer de 37 años luego de recibir un disparo en la cabeza en medio del operativo de inmigración.

Como suele ocurrir en este tipo de eventos, hay versiones encontradas que tienen por un lado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y por otra parte a líderes locales y parte de la ciudadanía y residentes locales.

El suceso tuvo lugar cerca de East 34th Street y Portland Avenue, zona con alta presencia de comunidades inmigrantes, y ha intensificado el rechazo a las operaciones federales en la ciudad.​

Versión federal: acto de “terrorismo interno”

El DHS emitió un comunicado afirmando que agentes de ICE realizaban “operaciones dirigidas” cuando “alborotadores violentos utilizaron como arma” un vehículo e intentaron atropellar a los oficiales en “un acto de terrorismo interno”.

“Un agente de ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros agentes de policía y la seguridad del público, disparó en defensa propia. Usó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros agentes”, argumentaron.

La secretaria Kristi Noem respaldó esta narrativa, describiendo el ataque con el auto como una agresión directa contra los federales.​ Esto, entregaría un espaldarazo legal al apuntado como homicida en un caso que recién se abre.

Reconstrucción del incidente

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, relató que la mujer bloqueaba la vía con su vehículo cuando un agente federal se acercó; ella comenzó a alejarse, se oyeron disparos y el auto chocó al costado.

“No vi a nadie más con ella mientras estuve en la escena”, indicó, agregando que policías locales intentaron reanimarla antes de su traslado al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fue declarada muerta.

No hay indicios de que la víctima, descrita como observadora legal y ciudadana estadounidense por algunos legisladores, fuera blanco de la pesquisa.​

Repudio del alcalde

El alcalde Jacob Frey cuestionó duramente la versión del DHS durante una rueda de prensa, tildando de “una estupidez” la afirmación de que el tiroteo a la mujer fue en defensa propia.

“Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas. Así que ya están tratando de presentar esto como un acto de defensa propia", expuso.

“Esto fue un agente usando el poder de manera imprudente que resultó en que alguien muriera, fuera asesinada”, complementó, trayendo una vez más la discusión en torno a la manera en la que actúa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

A través de redes sociales, Frey exigió que el ICE abandone la ciudad, dando un golpe sobre la mesa y alzando la voz ante un actuar muchas veces desmedido y descriteriado que, más allá de los números y frívolas estadísticas, tiene consecuencias reales mayores en la sociedad.

“La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, reafirmó.