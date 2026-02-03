Insólita emergencia en Francia: médicos extraen peligroso proyectil de la Primera Guerra Mundial desde el recto de un hombre

Un curioso caso salió a la luz en Francia durante las últimas horas, con un ciudadano de Toulouse que llegó hasta un centro de asistencia médica por fuertes dolores y terminaron extrayéndole un proyectil de la Primera Guerra Mundial desde su recto.

El joven de 24 años acudió al Hospital Rangueil para buscar atención debido a sus molestias al interior del cuerpo, algo normal. Sin embargo, los médicos se sorprendieron al enterarse que los problemas no tenían un origen común.

Fue el propio sujeto quien tuvo que confesar que que se había insertado el objeto en el recto, aunque evitó entrar en más detalles. De todas formas, por alguna razón el personal ya tenía experiencia en extraer elementos inusuales y lo derivó al quirófano sin mayores inconvenientes.

Pero, a pesar de sus vivencias, no dejó de ser llamativo cuando descubrieron un proyectil de colección en perfectas condiciones de casi 20 centímetros de largo y aproximadamente 4 de diámetro, datado en 1918.

Pero lo verdaderamente alarmante era el estado de la pieza, ya que gracias a su conservación se mantenía activa, significando un verdadero riesgo.

La presencia del artefacto correspondiente a la Gran Guerra activó protocolos de emergencia, con el equipo médico solicitando de inmediato a los desactivadores de explosivos ante el peligro de detonación.

Intervención de equipos especializados

Según detallaron fuentes locales, los servicios de emergencia de Haute-Garonne y bomberos acudieron con rapidez al centro hospitalario para “garantizar la protección contra incendios durante la intervención del equipo de desactivación de explosivos”.

“Un artefacto explosivo ha sido neutralizado”, confirmaron las autoridades tras los trabajos indicados, aunque un portavoz del servicio de bomberos y el hospital local indicaron que no disponían de más datos específicos.

El paciente permaneció en observación por aproximadamente 24 horas, mientras que las autoridades locales indagan el origen del proyectil.

La policía francesa interrogó al joven para esclarecer cómo obtuvo el artefacto y las circunstancias del incidente, con hipótesis que incluyen un posible nexo con prácticas de chemsex, sesiones prolongadas de sexo asistidas por drogas.

Asimismo, la fiscalía de Toulouse abrió una pesquisa por posesión de munición de categoría A, además de las disrupciones causadas en urgencias.