$145 millones y más de 120 afectados: formalizan a hijo de exsenador Fulvio Rossi por millonaria estafa en Iquique

La Fiscalía de Iquique formalizó a Franco Rossi, hijo del exsenador Fulvio Rossi, por el delito de estafa reiterada, tras una investigación por presuntos fraudes contra personas que buscaban acceder a una vivienda a través de comités habitacionales.

De acuerdo con el Ministerio Público, el perjuicio económico alcanza los $145 millones.

Según expuso la Unidad de Delitos Económicos, entre 2022 y 2023 Rossi, junto a tres mujeres de su entorno, habría conformado distintos comités de vivienda, solicitando pagos a los interesados para trámites y supuesta adquisición de terrenos en Iquique, gestiones que nunca se materializaron.

Los dineros eran depositados en cuentas de terceras personas y no se destinaron a los fines comprometidos.

120 días de plazo para la investigación

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Juan Zepeda indicó que los imputados “ofrecieron a aproximadamente más de 120 víctimas la posibilidad de adquirir terrenos en el sector llamado Sarmenia, en Iquique”.

El persecutor aseguró que “obtuvieron aproximadamente entre ellas $145 millones de pesos que no fueron destinados a cumplir con el sueño ofrecido a los afectados, sino que para fines particulares”.

El tribunal decretó arraigo nacional para todos los imputados y estableció un plazo de investigación de 120 días, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias del caso.