Eduardo Lagos apunta a una investigación para inculpar a Ángela Vivanco y acusa persecución del Ministerio Público: “Ninguno de nosotros importamos”

10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO

Durante este viernes, el exdiputado y abogado Eduardo Lagos, imputado por delitos de lavado de activos y soborno en la denominada trama bielorrusa, entregó su versión de los hechos desde el penal Capitán Yáber y acusó una persecución del Ministerio Público orientada —según afirmó— a detener a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

El jurista, socio del abogado Mario Vargas y también vinculado por la Fiscalía a un presunto entramado que incluiría a Gonzalo Migueles, descartó haber pagado dinero para influir en fallos judiciales y sostuvo que la investigación responde a un intento deliberado por responsabilizar a la exmagistrada, según consignó La Tercera.

“El fiscal Marcos Muñoz Becker no pretende llegar a la verdad, acá hay toda una investigación donde ninguno de nosotros importamos, acá lo que busca el Ministerio Público es encontrar la culpabilidad de Ángela Vivanco . Ante todo Chile la Fiscalía está vulnerando el principio de objetividad”, afirmó Lagos.

En esa línea, cuestionó el procedimiento adoptado por la Fiscalía en la detención de la exministra: “Se nos ha basureado de una manera escandalosa. Lo que ocurrió el domingo pasado. Una exministra de la Corte Suprema detenida en horario ‘prime’ como si fuera una persona peligrosa, y con un canal de televisión que estaba incluso antes de que llegaran los carabineros. ¿De qué te habla eso?”.

Lagos también apuntó a eventuales filtraciones dentro de la causa y al uso de antecedentes que, a su juicio, no habrían sido resguardados conforme a la ley. “Una causa donde las filtraciones ya son pan de cada día, ni siquiera se ha respetado los convenios de colaboración eficaz. Imagina que Gabriel Silber declaró el miércoles y el jueves ya estaba publicado y eso que hay un deber de reserva”, señaló.

Sobre ese punto, agregó: “Si existe la figura de un convenio de colaboración, ¿qué ganas van a quedar de colaborar si al día siguiente el fiscal expone todo en la prensa? Por eso yo me querellé, porque necesito que sea el propio Ministerio Público el que ponga un alto a todo esto. Ese fiscal ha perdido la objetividad y lo único que le interesa es Ángela Vivanco, nadie más”.