;

“Si Colo Colo me quería, tenía que ser inmediato... Yo no iba a esperar a que se diera el fichaje”

Joaquín Montecinos, delantero de Deportes Limache, dialogó con Los Tenores tras el reciente triunfo de su equipo sobre el “Cacique”.

Daniel Ramírez

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Joaquín Montecinos, delantero de Deportes Limache, conversó con Los Tenores de ADN este lunes y se refirió al sólido triunfo que logró su equipo ante Colo Colo, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

“La idea era comenzar bien el torneo y qué mejor que empezar ganando ante un gran equipo como lo es Colo Colo. Es más fácil decir que Colo Colo anduvo mal a que Limache anduvo bien, pero esto al final fue trabajo de nosotros”, partió señalando el atacante nacional.

“Tenemos que repetir esta actuación en todos los partidos, tratar de bloquear al rival y ser punzantes en los momentos precisos. Esto es un trabajo constante”, agregó el ex O’Higgins.

Revisa también:

ADN

Respecto a los objetivos del conjunto limachino para este 2026, remarcó: “Es fácil decir ‘vamos a ser campeones’. Nosotros vamos a hacer un trabajo humilde y trataremos de pelear partido a partido con un objetivo claro: clasificar a una copa internacional”.

Por otro lado, el delantero defendió a Arturo Vidal de las críticas por su actuación ante los “tomateros”. “A mí me encanta Vidal en esa posición, porque es un muy buen lanzador. Durante el partido tiró un par de pelotas muy buenas. Uno se queda siempre con la parte negativa, pero yo, que lo conozco, sé que él lo hace muy bien”, sostuvo.

Por último, Joaquín Montecinos explicó por qué fichó por Deportes Limache en lugar de esperar a Colo Colo. “Si Colo Colo me quería, tenía que ser inmediato. Yo no iba a esperar a que se diera el fichaje. Muchas veces uno espera por querer estar en un equipo. Pero al final tomé la decisión de no esperar a nadie y me fui a un lugar donde me quieren de verdad”, concluyó.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad