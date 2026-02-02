Joaquín Montecinos, delantero de Deportes Limache, conversó con Los Tenores de ADN este lunes y se refirió al sólido triunfo que logró su equipo ante Colo Colo, por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026.

“La idea era comenzar bien el torneo y qué mejor que empezar ganando ante un gran equipo como lo es Colo Colo. Es más fácil decir que Colo Colo anduvo mal a que Limache anduvo bien, pero esto al final fue trabajo de nosotros”, partió señalando el atacante nacional.

“Tenemos que repetir esta actuación en todos los partidos, tratar de bloquear al rival y ser punzantes en los momentos precisos. Esto es un trabajo constante”, agregó el ex O’Higgins.

Respecto a los objetivos del conjunto limachino para este 2026, remarcó: “Es fácil decir ‘vamos a ser campeones’. Nosotros vamos a hacer un trabajo humilde y trataremos de pelear partido a partido con un objetivo claro: clasificar a una copa internacional”.

Por otro lado, el delantero defendió a Arturo Vidal de las críticas por su actuación ante los “tomateros”. “A mí me encanta Vidal en esa posición, porque es un muy buen lanzador. Durante el partido tiró un par de pelotas muy buenas. Uno se queda siempre con la parte negativa, pero yo, que lo conozco, sé que él lo hace muy bien”, sostuvo.

Por último, Joaquín Montecinos explicó por qué fichó por Deportes Limache en lugar de esperar a Colo Colo. “Si Colo Colo me quería, tenía que ser inmediato. Yo no iba a esperar a que se diera el fichaje. Muchas veces uno espera por querer estar en un equipo. Pero al final tomé la decisión de no esperar a nadie y me fui a un lugar donde me quieren de verdad”, concluyó.