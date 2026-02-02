Despedido tras el debut: Audax Italiano toma drástica decisión en el arranque del torneo

A través de un comunicado oficial, Audax Italiano anunció este lunes que Christian Bassedas no seguirá siendo el director deportivo del club. La noticia llega tres días después del debut de los “itálicos” ante la U. de Chile en el Campeonato Nacional 2026.

“Audax Italiano informa a sus hinchas, seguidores, medios de prensa y al público en general, que se ha determinado la no continuidad del señor Christian Gustavo Bassedas en su cargo de Director Deportivo de nuestra institución”, señaló el elenco de La Florida.

“Como club, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el trabajo profesional realizado durante su gestión. Valoramos profundamente su labor y su destacada calidad humana que caracterizó al señor Bassedas en su paso por el equipo itálico”, agregó el conjunto “audino” sobre el trabajo que hizo el argentino.

“Asimismo le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y laborales”, concluyó Audax Italiano tras poner fin a su vínculo con Christian Bassedas.