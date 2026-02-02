Con la temporada de la Liga de Arabia Saudita avanzada, el Al-Hilal y el Al-Nassr nuevamente son los dos favoritos para consagrarse campeones de la emergente competencia.

La Saudi Pro League es la liga que más gasta en traspasos después de las cinco grandes ligas de Europa y, con este mercado de traspasos abierto, se aproxima un nuevo “remezón”.

Este lunes, el periosta Fabrizio Romano confirmó el principio de acuerdo entre el Al-Ittihad y el Al-Hilal por el traspaso de Karim Benzema, y el club de Riad horas después, lo ratificó.

El francés tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, pero tras no llegar a buen puerto con la renovación, se marcha a la capital firmando hasta 2027. En cuanto al monto, todavía no es oficial cuánto pagaron por el ganador del Balón de Oro 2022.

Un fichaje que ha removido al Al-Nassr y a Cristiano Ronaldo, el que se ha quejado al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita por el poco movimiento de su club en comparación con su gran rival, que se refuerza con un jugador de clase mundial.

El “Bicho” ha hecho público su enfado y tomó la decisión de no jugar en la victoria ante Al Riyadh este lunes.