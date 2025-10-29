;

VIDEO. Descabellado: el estadio “en el cielo” que quiere construir Arabia Saudita para el Mundial 2034

El reducto funcionaría con energía solar y eólica, y tendría capacidad para 46.000 personas.

Daniel Ramírez

Getty Images / captura

Getty Images / captura

Arabia Saudita fue elegida por la FIFA como sede del Mundial 2034. Y a pesar de que aún faltan 14 años para aquel torneo, el país del Medio Oriente ya está dando que hablar por un ambicioso y descabellado proyecto de estadio.

En los últimos días, salió a la luz un video en el cual se enseña cómo sería el nuevo y futurista reducto que planea construir Arabia Saudita para la Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

Se trata del NEOM Sky Stadium, un recinto deportivo ubicado en la parte alta de un rascacielos de 350 metros de altura.

Según informaron medios saudíes, este “estadio en el cielo” funcionaría con energía solar y eólica, y tendría capacidad para 46.000 personas.

Aún no hay fecha oficial para el inicio de las obras del NEOM Sky Stadium, pero de acuerdo a lo que reveló El Confidencial, su construcción está prevista para 2026-27, con una fecha de inauguración pensada para 2032.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad