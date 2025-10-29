Arabia Saudita fue elegida por la FIFA como sede del Mundial 2034. Y a pesar de que aún faltan 14 años para aquel torneo, el país del Medio Oriente ya está dando que hablar por un ambicioso y descabellado proyecto de estadio.

En los últimos días, salió a la luz un video en el cual se enseña cómo sería el nuevo y futurista reducto que planea construir Arabia Saudita para la Copa del Mundo.

Se trata del NEOM Sky Stadium, un recinto deportivo ubicado en la parte alta de un rascacielos de 350 metros de altura.

Según informaron medios saudíes, este “estadio en el cielo” funcionaría con energía solar y eólica, y tendría capacidad para 46.000 personas.

Aún no hay fecha oficial para el inicio de las obras del NEOM Sky Stadium, pero de acuerdo a lo que reveló El Confidencial, su construcción está prevista para 2026-27, con una fecha de inauguración pensada para 2032.