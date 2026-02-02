;

Cuartos de final de la Copa del Rey: dónde, cuándo y a qué hora ver los partidos en vivo, online y en TV

Este martes, comienza una nueva fecha de esta competición europea de la mano del Barcelona que jugará contra el Albacete.

Matías Méndez

Copa del Rey: cuartos de final

Lo que debes saber sobre esta nueva fecha de la Copa del Rey es que son ocho los equipos que disputan un lugar en la semifinal del torneo.

Una de las sorpresas que tiene esta edición es la participación del Albacete que viene de eliminar al Real Madrid. Ahora, este humilde equipo tendrá que derrotar al Barcelona para quedarse con el pase a la siguiente ronda.

Por otro lado, el Real Betis tendrá un duro duelo ante el Atlético de Madrid, uno de los favoritos para quedarse con el título por el nivel de sus jugadores.

Programación de los cuartos de final

Martes 03 de febrero

  • 17:00 hrs | Albacete vs. F.C. Barcelona | Estadio Carlos Belmonte

Miércoles 04 de febrero

  • 17:00 hrs | Valencia C.F. vs. Athletic de Bilbao | Estadio Mestallla
  • 17:00 hrs | Deportivo Alavés vs. Real Sociedad | Estadio Mendizorrotza

Jueves 05 de febrero

  • 17:00 hrs | Real Betis vs. Atlético de Madrid | Estadio Benito Villamarín

