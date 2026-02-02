Los desmanes causados por hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, durante la primera fecha de la Liga de Primera, han traído consecuencias que incluso afectan a otros clubes, o al menos así lo estiman en Huachipato.

Hernán Rosenblum, controlador del conjunto “acerero”, en conversación con ADN Deportes, afirmó que no podrán recibir hinchas universitarios el domingo 8 de febrero en Talcahuano, pese a que la intención inicial era permitir su ingreso.

“La política de Huachipato siempre ha sido recibir hinchada visitante, indistintamente del equipo que sea y de los hechos que puedan ir marcando el comportamiento de unos pocos. Nunca hemos creído en generalizar el comportamiento de las hinchadas; siempre hemos creído que la mayoría tiene un buen comportamiento y que algunos desalmados se salen de la normalidad”, comenzó señalando el dirigente.

Sobre la determinación de los encargados de seguridad de no autorizar la venta de entradas para la visita, explicó: “Recibimos por parte de Carabineros un informe en el que recomiendan que solo recibamos hinchada local. Ahora estamos a la espera del informe final de la Delegación Presidencial, pero ya sabemos que cuando Carabineros hace esta recomendación, es probable que la Delegación la acate”.

“Nosotros tenemos que acatar, pero obviamente no estamos de acuerdo. Siento que es una muy mala señal. Se están tomando determinaciones en función de lo que sucede un fin de semana y no contamos con un plan general que permita estandarizar nuestros propios planes de seguridad”, continuó.

Además, dejó una fuerte crítica para quienes combaten la violencia. “Vemos cierto temor por parte de la autoridad, de no querer enfrentar a estos delincuentes y que terminen ganando. Esa es la señal que a mí me da el informe de Carabineros al recomendar que no venga la hinchada visitante”, sentenció Rosenblum.