;

AUDIO. “Vemos cierto temor por parte de la autoridad, de no querer enfrentar a estos delincuentes y que terminen ganando”

En conversación con ADN Deportes, Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato, se mostró molesto por la resolución de Carabineros que les impide recibir hinchas de Universidad de Chile en su duelo por la segunda fecha de la Liga de Primera, en Talcahuano.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato

Hernán Rosenblum, controlador de Huachipato

07:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los desmanes causados por hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, durante la primera fecha de la Liga de Primera, han traído consecuencias que incluso afectan a otros clubes, o al menos así lo estiman en Huachipato.

Hernán Rosenblum, controlador del conjunto “acerero”, en conversación con ADN Deportes, afirmó que no podrán recibir hinchas universitarios el domingo 8 de febrero en Talcahuano, pese a que la intención inicial era permitir su ingreso.

La política de Huachipato siempre ha sido recibir hinchada visitante, indistintamente del equipo que sea y de los hechos que puedan ir marcando el comportamiento de unos pocos. Nunca hemos creído en generalizar el comportamiento de las hinchadas; siempre hemos creído que la mayoría tiene un buen comportamiento y que algunos desalmados se salen de la normalidad”, comenzó señalando el dirigente.

Revisa también:

ADN

Sobre la determinación de los encargados de seguridad de no autorizar la venta de entradas para la visita, explicó: “Recibimos por parte de Carabineros un informe en el que recomiendan que solo recibamos hinchada local. Ahora estamos a la espera del informe final de la Delegación Presidencial, pero ya sabemos que cuando Carabineros hace esta recomendación, es probable que la Delegación la acate”.

“Nosotros tenemos que acatar, pero obviamente no estamos de acuerdo. Siento que es una muy mala señal. Se están tomando determinaciones en función de lo que sucede un fin de semana y no contamos con un plan general que permita estandarizar nuestros propios planes de seguridad”, continuó.

Además, dejó una fuerte crítica para quienes combaten la violencia. “Vemos cierto temor por parte de la autoridad, de no querer enfrentar a estos delincuentes y que terminen ganando. Esa es la señal que a mí me da el informe de Carabineros al recomendar que no venga la hinchada visitante”, sentenció Rosenblum.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad