“Me encontraron convulsionando”: Evelyn Ortiz atraviesa delicado momento de salud por meningitis

La atleta nacional Evelyn Ortiz, conocida como “Gacela”, enfrenta un delicado cuadro de salud tras ser diagnosticada con meningitis viral, luego de experimentar una serie de síntomas neurológicos que derivaron en su hospitalización de urgencia.

Según relató la propia deportista, el episodio más grave ocurrió el miércoles pasado, cuando comenzó con intensos dolores de cabeza, adormecimiento en el lado izquierdo del cuerpo, dificultad para hablar y rigidez mandibular.

Inicialmente fue atendida en un recinto asistencial, donde se descartó un accidente cerebrovascular y fue dada de alta durante la madrugada.

Sin embargo, horas más tarde, al no responder llamados ni presentarse a compromisos laborales, personas cercanas ingresaron a su departamento y la encontraron convulsionando y con vómitos, por lo que fue trasladada nuevamente a una clínica.

Ortiz explicó que el diagnóstico de meningitis viral no fue inmediato y que los exámenes también evidenciaron una fuerte sobrecarga de estrés, asociada a cambios abruptos de rutina tras su participación en el reality Mundos Opuestos.

La atleta reconoció haber enfrentado insomnio, alteraciones alimentarias y episodios de ansiedad durante el último tiempo.

Actualmente, la deportista se encuentra bajo observación médica y ha señalado que ha recibido apoyo constante de amistades y cercanos, mientras continúa su proceso de recuperación.