Verano sin quemaduras: consejos clave de COANIQUEM para proteger a niños y adolescentes

Tras semanas marcadas por la respuesta a los incendios forestales en el país, COANIQUEM ha retomado su tradicional “Campaña de Verano”.

El objetivo es concientizar a las familias sobre los riesgos propios de la época estival y promover conductas de autocuidado para reducir las quemaduras en niños, niñas y adolescentes.

Las cifras del riesgo cotidiano

Según datos actualizados de la institución, anualmente se registran más de un centenar de ingresos por quemaduras asociadas a situaciones comunes de vacaciones. Los casos más frecuentes incluyen:

Caídas con arrastre: 38 casos.

38 casos. Contacto con tubos de escape: 37 casos (especialmente en traslados en motocicleta).

37 casos (especialmente en traslados en motocicleta). Accidentes en fogatas: 23 casos.

23 casos. Quemaduras solares: 14 casos.

Aunque las quemaduras solares suelen ser superficiales (tipo A), la institución advierte que el daño acumulado en la piel aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer en el futuro. Por otro lado, las lesiones provocadas por fuego o brasas suelen ser profundas y requieren tratamientos complejos que pueden extenderse por años.

Recomendaciones para un verano seguro

La campaña pone especial énfasis en los traslados y las actividades al aire libre:

En vehículos: Si es necesario manipular un termo o consumir líquidos calientes, el vehículo debe estar detenido para evitar quemaduras por volcamiento.

Si es necesario manipular un termo o consumir líquidos calientes, el vehículo debe estar detenido para evitar quemaduras por volcamiento. En motocicletas: Se recomienda el uso obligatorio de pantalón largo y calzado cerrado para evitar el contacto directo de la piel con el tubo de escape.

Se recomienda el uso obligatorio de pantalón largo y calzado cerrado para evitar el contacto directo de la piel con el tubo de escape. Exposición solar: Utilizar protección adecuada y evitar los horarios de mayor radiación.

Orientación 24/7

Para apoyar a las familias ante cualquier emergencia, COANIQUEM recordó que mantiene disponible su WhatsApp SOS (+56 9 3431 9987). Este canal de orientación gratuita funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y es atendido por especialistas para guiar a los padres en el manejo inicial de una lesión.