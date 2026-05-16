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Jugador de Coquimbo Unido protagonizó accidente vehicular en Ruta 5: DT y dirigentes llegaron al lugar

El hecho ocurrió luego del partido entre el cuadro “pirata” y Audax Italiano por el Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

@coquimbounidooficia

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Un futbolista de Coquimbo Unido se vio involucrado en un accidente de tránsito durante la noche de este viernes, mientras se desplazaba por la Ruta 5 en dirección de norte a sur, a la altura de la estación de servicio Aramco.

De acuerdo con información publicada por Cuarta Región Informa, el incidente involucró al jugador Francisco Salinas y a otro vehículo particular. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y los daños habrían sido únicamente materiales.

Tras el choque, personal de Carabineros llegó al lugar para realizar los procedimientos correspondientes y esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.

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Asimismo, hasta el sector llegó una parte importante del plantel de Coquimbo Unido, junto al director técnico Hernán Caputto y dirigentes del club, quienes acudieron para acompañar al futbolista.

Según consignó el medio citado, la situación no pasó a mayores y tanto Salinas como el otro conductor se encuentran en buenas condiciones de salud.

Cabe destacar que, poco antes del accidente, Francisco Salinas había sido titular en la victoria 3-0 del cuadro “pirata” sobre Audax Italiano por el Campeonato Nacional, encuentro que se desarrolló en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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