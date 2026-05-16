Jugador de Coquimbo Unido protagonizó accidente vehicular en Ruta 5: DT y dirigentes llegaron al lugar
El hecho ocurrió luego del partido entre el cuadro “pirata” y Audax Italiano por el Campeonato Nacional.
Un futbolista de Coquimbo Unido se vio involucrado en un accidente de tránsito durante la noche de este viernes, mientras se desplazaba por la Ruta 5 en dirección de norte a sur, a la altura de la estación de servicio Aramco.
De acuerdo con información publicada por Cuarta Región Informa, el incidente involucró al jugador Francisco Salinas y a otro vehículo particular. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y los daños habrían sido únicamente materiales.
Tras el choque, personal de Carabineros llegó al lugar para realizar los procedimientos correspondientes y esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.
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Asimismo, hasta el sector llegó una parte importante del plantel de Coquimbo Unido, junto al director técnico Hernán Caputto y dirigentes del club, quienes acudieron para acompañar al futbolista.
Según consignó el medio citado, la situación no pasó a mayores y tanto Salinas como el otro conductor se encuentran en buenas condiciones de salud.
Cabe destacar que, poco antes del accidente, Francisco Salinas había sido titular en la victoria 3-0 del cuadro “pirata” sobre Audax Italiano por el Campeonato Nacional, encuentro que se desarrolló en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
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