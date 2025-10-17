“Me pidió matrimonio en un partido (...) me arranqué, me quedé con el anillo y todo”: la particular confesión de Evelyn Ortiz

Evelyn Ortiz, reconocida atleta chilena en la categoría máster y actualmente participante de Mundos Opuestos de Canal 13, sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota de su juventud que hasta ahora no era pública.

La deportista, hoy de 41 años, relató que cuando tenía apenas 20 años vivió un momento que jamás imaginó: recibió una propuesta de matrimonio durante un partido de Curicó Unido.

“Tuve mi primera relación a los 20 años, él era mayor y quería casarse. Me lo pidió en Santa Cruz, en el entretiempo del partido”, relató en la sección Rostros Opuestos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su historia fue la forma en que reaccionó: “Me arranqué, me quedé con el anillo y todo. En ese momento quería hacer otras cosas, no quería quedarme como dueña de casa”.

Años más tarde, Ortiz sostuvo otra relación que la llevó a formalizar un Acuerdo de Unión Civil. Sin embargo, la historia no tuvo un final duradero.

“No creo en los ‘para siempre’. Siento que el amor termina, que uno se aburre, hay ciclos y se cometen errores que se pagan caro”, afirmó, mostrando su visión sobre las relaciones.

Con esta revelación, Evelyn Ortiz no solo abre una ventana de su vida personal, sino que también comparte su perspectiva sobre la libertad, la autonomía y la importancia de seguir los propios caminos, incluso cuando se trata de decisiones amorosas.