Confirman cierre de vivero en Chile: ya comenzó el remate final de plantas

Esta semana se confirmó un nuevo remate por cierre de tienda. Esta vez se trata de un local de plantas que ofrece todo tipo de insumos y accesorios para cuidar el jardín.

“Sí… toca despedirnos de este espacio. Pero no se preocupen, esto no es un adiós definitivo. Planttae seguirá y pronto les contaremos qué se viene”, escribieron desde el local en sus redes sociales.

Así se dio paso a la liquidación, ya que entre el sábado 16 y el miércoles 20 habrá descuentos en todo el stock del espacio físico.

La cita es en O’Higgins 1298, segundo piso, Concepción. “Aprovechen de pasar, vitrinear y llevarse sus favoritas”, invitaron en el post.

“Siendo sinceros, no queremos llevarnos tantas cosas en la mudanza. Muchas gracias por acompañarnos siempre y nos vemos pronto”, dijeron en sus historias de Instagram.

En comentarios, los seguidores se sorprendieron. “Pucha, que todo sea para mejor”, fue una de las reacciones que apareció tras la actualización.