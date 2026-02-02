;

“Ataque comunicacional”: abogado defensor de Vivanco ratifica apelación y vuelve a cargar contra Fiscalía

En conversación con Radio ADN, Jorge Valladares reveló “inconvenientes” respecto a la solicitud que ingresará para revertir la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este lunes, el abogado defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, ratificó que apelarán a la prisión preventiva en la que se encuentra la exministra de la Corte Suprema.

En conversación con Radio ADN, el defensor reveló “inconvenientes” a la hora de ingresar la solicitud. “Pese a que el día viernes el tribunal ordenó poner a disposición de los intervinientes los registros de audio, y particularmente el de la resolución, hasta el momento eso no ha sido posible, y por lo tanto, se nos ha presentado esa dificultad”, señaló.

“Pero si se subsana durante el día, de todas maneras vamos a estar hablando de que no vamos a usar el plazo completo. Esta parte estima que está en condiciones de interponer el mismo con un plazo menor, entre hoy y mañana, aunque lo ideal para esta defensa es hoy, evidentemente″, complementó.

Revisa también:

ADN

Además, reiteró sus críticas a la Fiscalía por este caso, algo que calificó como un “ataque comunicacional”.

“Ella (Vivanco) tiene mucha fortaleza, pero obviamente es una situación que aqueja y golpea a cualquier persona. Particularmente porque, como hemos sostenido, aquí ha habido un ataque comunicacional y se ha destruido su imagen de una manera que nosotros consideramos bastante asimétrica, con muy pocas posibilidades de responder en cada uno de los casos”, declaró el abogado.

“Por lo mismo, también nos llamó la atención toda la puesta en escena que hubo respecto de todo este procedimiento desde el mismo día de la detención. Es decir, en horario prime, con la prensa que estaba instalada en el mismo momento en que llega Carabineros. Son cuestiones que por lo menos a nosotros nos dan que pensar”, agregó.

Valladares sostuvo que esto es “una verdadera demolición de la imagen de una persona, y claramente se ha destruido la presunción de inocencia”.

“Aquí ha habido una vulneración grave a ese principio tan básico y tan elemental de la persecución penal y del proceso penal”, aseveró.

Finalmente, el abogado respondió a los dichos de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien en conversación con ADN Hoy expresó que “es probable que imputemos otros pagos”.

Si la Fiscalía cree que el procedimiento es estar divulgando a través de los medios este tipo de información, yo no escuché eso en el desarrollo de la audiencia, por lo tanto, si lo ha dicho, me gustaría ver en qué medio está y de qué forma se hizo“, dijo.

“Esto sería bastante grave, sobre todo respecto al anuncio de hechos que ni siquiera son de conocimiento de la principal interesada, que es en este caso mi representante, cerró.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad