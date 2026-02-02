“Ataque comunicacional”: abogado defensor de Vivanco ratifica apelación y vuelve a cargar contra Fiscalía

Este lunes, el abogado defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, ratificó que apelarán a la prisión preventiva en la que se encuentra la exministra de la Corte Suprema.

En conversación con Radio ADN, el defensor reveló “inconvenientes” a la hora de ingresar la solicitud. “Pese a que el día viernes el tribunal ordenó poner a disposición de los intervinientes los registros de audio, y particularmente el de la resolución, hasta el momento eso no ha sido posible, y por lo tanto, se nos ha presentado esa dificultad”, señaló.

“Pero si se subsana durante el día, de todas maneras vamos a estar hablando de que no vamos a usar el plazo completo. Esta parte estima que está en condiciones de interponer el mismo con un plazo menor, entre hoy y mañana, aunque lo ideal para esta defensa es hoy, evidentemente″, complementó.

Además, reiteró sus críticas a la Fiscalía por este caso, algo que calificó como un “ataque comunicacional”.

“Ella (Vivanco) tiene mucha fortaleza, pero obviamente es una situación que aqueja y golpea a cualquier persona. Particularmente porque, como hemos sostenido, aquí ha habido un ataque comunicacional y se ha destruido su imagen de una manera que nosotros consideramos bastante asimétrica, con muy pocas posibilidades de responder en cada uno de los casos”, declaró el abogado.

“Por lo mismo, también nos llamó la atención toda la puesta en escena que hubo respecto de todo este procedimiento desde el mismo día de la detención. Es decir, en horario prime, con la prensa que estaba instalada en el mismo momento en que llega Carabineros. Son cuestiones que por lo menos a nosotros nos dan que pensar”, agregó.

Valladares sostuvo que esto es “una verdadera demolición de la imagen de una persona, y claramente se ha destruido la presunción de inocencia”.

“Aquí ha habido una vulneración grave a ese principio tan básico y tan elemental de la persecución penal y del proceso penal”, aseveró.

Finalmente, el abogado respondió a los dichos de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien en conversación con ADN Hoy expresó que “es probable que imputemos otros pagos”.

“Si la Fiscalía cree que el procedimiento es estar divulgando a través de los medios este tipo de información, yo no escuché eso en el desarrollo de la audiencia, por lo tanto, si lo ha dicho, me gustaría ver en qué medio está y de qué forma se hizo“, dijo.

“Esto sería bastante grave, sobre todo respecto al anuncio de hechos que ni siquiera son de conocimiento de la principal interesada, que es en este caso mi representante, cerró.