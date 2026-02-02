“Es probable que imputemos otros pagos”: fiscal Wittwer detalla principales pruebas contra Vivanco por Muñeca Bielorrusa

Durante este lunes, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, abordó en ADN Hoy el estado de la investigación conocida como Muñeca Bielorrusa, causa que mantiene a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en prisión preventiva por los delitos de cohecho y lavado de activos.

La persecutora —jefa del equipo investigador— sostuvo que el Ministerio Público cuenta con antecedentes contundentes que justificaron la detención y la preisión preventiva d Vivanco.

“El tribunal dijo acá hay antecedentes de que se cometieron los delitos de corrupción y antecedentes de que la señora Vivanco participó en ellos. Eso es lo más importante de la resolución”, señaló.

En ese contexto, dijo que “ están todas las circunstancias en las cuales se dictaron las resoluciones judiciales , circunstancias que eran del todo irregulares para lo que es el funcionamiento normal de las causas”.

“Tenemos correos electrónicos, de parte de la ministra hacia ella y desde hacia ella, de las personas que trabajaban con ella; los pagos efectuados a su conviviente por parte de los abogados que litigaban en la causa, y todo coetáneamente, y eso está probado coetáneamente con la dictación de las resoluciones judiciales. Tenemos también probado que ellos se frecuentaban, eran amigos. Entonces, tenemos un cúmulo de antecedentes que dan cuenta de que aquí hubo delitos”, detalló.

“Podría ser mayor”

Respecto del monto que, según la investigación, habría recibido Ángela Vivanco —considerado bajo en relación con los más de $17 mil millones que Codelco debió restituir al consorcio bielorruso Belaz Movitec tras una resolución judicial—, la fiscal no descartó que la cifra pueda ser mayor, aunque precisó que, por ahora, el Ministerio Público solo ha imputado los pagos que han logrado acreditar.

“Los diecisiete mil millones fueron a la empresa bielorrusa. De ese dinero se le pagó una parte, que es muy pequeña en relación a esa gran cantidad de dinero, de honorarios a los abogados. Y de eso se le pagó una parte a la señora Vivanco y a su conviviente”, explicó.

Adconalmente, afirmó que “pensando en la magnitud de la cifra, suena poco, pero es lo que es. No sé si es un porcentaje, pero es una parte de los honorarios que recibieron los abogados, y además es lo que hemos podido establecer hasta ahora”.