;

Exclusivo para transporte público: comienzan trabajos en el eje Bandera para corredor de buses RED

El ministro de Transporte destacó la disminución en los tiempos de espera para el transporte público.

Juan Castillo

Francisco Gutiérrez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada se dieron inicio a los trabajos en el eje Bandera, vía que a contar del segundo semestre del 2026 será exclusiva para el transporte público.

La iniciativa busca mejorar la conectividad en la capital, permitiendo reducir los tiempos de desplazamiento de miles de usuarios.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, detalló serán 4 los servicios los que circularán por esta arteria:

  • 301
  • 201
  • 306
  • 264n

Sobre la disminución del tiempo de espera de los buses, el secretario de Estado añadió además que “hay un ahorro realmente relevante”.

“Nos parece especialmente relevante que un eje como este, que es el único que permite el paso bajo superficie entre el sector sur y el sector norte de la ciudad, realmente tenga la capacidad de poder atender al transporte colectivo“, aseguró Muñoz.

Este plan no sólo habilitará el tránsito de buses del sistema Red en la arteria, sino que además incluye la habilitación de una vía semi peatonal, la instalación de terrazas comerciales y mobiliario urbano, e integra de manera más eficiente la circulación de peatones y transporte público en el centro de Santiago.

