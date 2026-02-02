Alumno de 12 años que agredió sexualmente a compañero en colegio de Santiago recibe sanción: Justicia intervino

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la expulsión de un alumno de 12 años tras un severo incidente de agresión sexual contra un compañero en un colegio de Santiago, respaldando la decisión adoptada por el establecimiento y rechazando un recurso de protección presentado por la familia del estudiante afectado.

Los hechos que motivaron la sanción ocurrieron al interior del recinto escolar, donde el menor expulsado introdujo un palo de escobillón sobre otro alumno durante una dinámica de recreo.

Esta es una conducta que el reglamento interno de convivencia define como una falta gravísima y que amerita medidas disciplinarias extremas, incluyendo la cancelación de matrícula.

En su resolución, el tribunal sostuvo que la expulsión se ajustó a derecho y se basó tanto en el reglamento del establecimiento como en la legislación vigente sobre convivencia escolar, que faculta a los colegios a aplicar sanciones cuando se pone en riesgo la integridad y seguridad de la comunidad educativa.

Los jueces también rechazaron los argumentos de la defensa del alumno expulsado, que había planteado que la sanción era desproporcionada y vulneraba derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la educación.

El tribunal consideró que, dada la gravedad del hecho, la medida adoptada era proporcional y necesaria para resguardar la seguridad de otros estudiantes.