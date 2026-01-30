A partir del segundo semestre del 2026: eje Bandera será habilitado para buses Red y peatones / Agencia Uno

A partir de este lunes 2 de febrero comenzarán las obras para habilitar nuevamente el eje Bandera como una vía destinada al tránsito de buses del sistema Red Movilidad y peatones, iniciativa que busca reducir los tiempos de viaje de quienes se trasladan en transporte público.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Directorio de Transporte Público Metropolitano, el Serviu Metropolitano y la Municipalidad de Santiago. Los trabajos se extenderán por un plazo aproximado de 140 días.

La intervención contempla la habilitación de una vía semi peatonal, además de la incorporación de terrazas comerciales y mobiliario urbano, con el objetivo de compatibilizar el desplazamiento de peatones con la operación del transporte público.

Según informó la autoridad, una vez finalizadas las obras se espera que el eje Bandera vuelva a operar para los buses Red durante el segundo semestre de 2026, permitiendo retomar recorridos directos que actualmente deben desviarse por calles como Tarapacá, Lord Cochrane y Amunátegui.

Los trabajos se desarrollarán en dos etapas. La primera abarcará el tramo entre Alonso de Ovalle y Catedral, mientras que una segunda fase, que comenzará el 16 de febrero, se ejecutará entre Catedral y General Mackenna.

Desde el MTT indicaron que la iniciativa también busca reforzar la seguridad del paso bajo nivel que cruza la Alameda y contribuir a la revitalización del centro de Santiago.