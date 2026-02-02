;

Desde la OPE acusan “deslealtad” tras inscripción de Bachelet a la ONU impulsada por el Gobierno: “Es un problema político”

El entorno del presidente electo cuestionó la decisión de La Moneda por anticipar la nominación, asegurando que reduce el margen del próximo gobierno en política exterior.

Martín Neut

José Antonio Kast - Oficina del Presidente Electo (OPE)

José Antonio Kast - Oficina del Presidente Electo (OPE) / Victor Huenante

El gobierno del Presidente Gabriel Boric concretó la inscripción de Michelle Bachelet como candidata de Chile a la Secretaría General de la ONU, decisión que fue formalizada esta semana y que incluyó el respaldo de Brasil y México.

El anuncio se realizó en La Moneda junto a la exmandataria, el canciller Alberto van Klaveren y representantes diplomáticos de ambos países, sellando una jugada que el Ejecutivo buscó cerrar antes del cambio de mando.

La determinación generó molestia en la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde esperaban que la definición quedara en manos del próximo gobierno.

Según La Tercera, en el entorno de José Antonio Kast sostienen que la formalización anticipada reduce el margen de acción de su futura administración, considerando que será su gobierno el que deba liderar la campaña internacional de la candidatura.

“No me voy a pronunciar”

Consultado por el tema, Kast evitó pronunciarse sobre el fondo de la decisión y optó por centrar su discurso en la contingencia nacional.

“Mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, afirmó desde Viña del Mar, agregando que “Chile está viviendo una emergencia y la emergencia está en Chile”.

Tras una reunión en la OPE, el senador Rojo Edwards cuestionó la decisión del Ejecutivo y afirmó que lo ocurrido “es una deslealtad porque pone en una situación muy difícil al presidente electo”, advirtiendo que apoyar a Bachelet “es un problema político” y no hacerlo también genera costos.

En La Moneda sostienen que la candidatura de Bachelet debía cerrarse durante esta administración y remarcan que el país puede enfrentar la emergencia interna sin dejar de avanzar en su agenda internacional.

