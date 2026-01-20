Quién es Claudio Alvarado, nuevo ministro del Interior: el “articulador” de confianza de la centroderecha

12 de Junio de 2019 / VALPARAISO El subsecretario Claudio Alvarado, durante el Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290. FOTO :PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

El Presidente electo José Antonio Kast ha confiado la conducción política de su gabinete a una figura de largo aliento en el servicio público: Claudio Alvarado Andrade. El nuevo ministro del Interior no es un extraño en los pasillos de La Moneda, pues su nombramiento marca el regreso de quien fuera una pieza clave en las administraciones del expresidente Sebastián Piñera.

Alvarado llega al cargo con el antecedente directo de haber liderado el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en 2020. Sin embargo, su perfil como articulador se consolidó mucho antes, cuando se desempeñó como subsecretario de esa misma cartera durante el primer mandato de Piñera, forjando una relación de confianza técnica y política que hoy el mandatario electo busca capitalizar.

Según los registros de su labor pública, la carrera de Alvarado se inició en 1985 como alcalde designado de Quemchi, en su natal Chiloé. Posteriormente, se trasladó al Congreso Nacional, donde representó al antiguo distrito N°58 como diputado durante cuatro periodos consecutivos, entre 1994 y 2010. En su etapa legislativa, destacó como un férreo opositor al impuesto específico a los combustibles, argumentando en 2008 que dichas cargas tributarias afectaban desproporcionadamente a la clase media.

Nexos con privados

Más allá de la política, el nuevo jefe de gabinete mantiene un perfil vinculado al sector privado en la Región de Los Lagos. En 2005, constituyó la Sociedad de Inversiones El Alba Limitada junto a Víctor Almonacid Navarro. Esta firma, con domicilio en Quellón, se dedica a la venta de repuestos automotrices, gas licuado y combustibles, operando bajo la bandera de estaciones de servicio que hoy forman parte de la red Aramco.

De acuerdo a los archivos parlamentarios, Alvarado siempre enfatizó que su rol en el Congreso era representar los intereses ciudadanos por sobre los del Gobierno de turno. “En el Congreso debemos representar a todos por igual. Por eso promovemos la rebaja de los impuestos”, señaló durante una acalorada sesión en 2008, criticando las inyecciones de capital a la ENAP en lugar de reducir el costo directo a los usuarios.

Con este nombramiento, Kast busca instalar en Interior a un político que combina el conocimiento de la gestión municipal, el debate legislativo y la administración central. El principal desafío de Alvarado será ahora traducir esa experiencia en acuerdos que permitan viabilizar la agenda del nuevo Ejecutivo en un Congreso diverso.