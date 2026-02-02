El hincha de Colo Colo se viene haciendo una pregunta desde la semana pasada: ¿dónde está Lautaro Pastrán?, su último fichaje confirmado.

El extremo arribó el pasado miércoles a Chile para sumarse a los trabajos de Fernando Ortiz, pero de momento no ha podido integrarse a los entrenamientos, ya que su fichaje aún no está cerrado, pese a que fue anunciado a través de las redes sociales.

Para entender lo que está sucediendo con el quinto refuerzo albo, ADN Deportes se puso en contacto con Lucas Bustos, tesorero de Belgrano de Córdoba, quien explicó los motivos de la demora en el acuerdo por el futbolista.

“Ya estamos en la etapa final, en los intercambios de documentos. Simplemente había algunas diferencias, porque el 50% del pase pertenece a Everton y el otro 50% a Belgrano. Entonces teníamos dudas por los impuestos que se pagan en un país y en otro. Por eso nos hemos demorado un poco más de la cuenta”, señaló el directivo argentino.

De todas maneras, el dirigente confirmó que la transacción está pronta a finalizarse. “Eso nos llevó un par de días, pero estamos en condiciones de decir que en las próximas horas estaremos firmando la cesión del jugador, que será un préstamo con cargo y con opción de compra”, cerró Bustos.