76 partidos de manera gratuita: la iniciativa que acercará el Brasileirao a los hinchas chilenos

El pasado fin de semana se vivió la primera fecha del Brasileirao que cuenta con la participación de los chilenos Gonzalo Tapia, Erick Pulgar, Ivan Román y Alexander Aravena.

Este campeonato contará con 38 fechas donde los mejores clubes de Brasil buscarán coronarse como el campeón de esta exigente liga.

En Chile, los hinchas podrán disfrutar 76 encuentros de este campeonato de manera gratuita gracias a una innovadora iniciativa.

La empresa 1190 Sports llegó a un acuerdo con la plataforma de livestreaming, Kick, para poder cotransmitir la Serie A del Brasileirao con reconocidos streamers de la región.

Los encuentros contarán con los relatos de La Cobra, Teodeliaa, Benitosdr y Agusneta, quienes estarán transmitiendo los encuentros de los mejores equipos de Brasil.

Para disfrutar de los partidos, Kick creó una categoría especial para que los fanáticos puedan ver cualquiera de los encuentros.

Esta será la primera vez en que esta plataforma transmita una liga en directo y permitirá que los hinchas puedan vivir el fútbol de manera colectiva junto a usuarios de más de 17 países.