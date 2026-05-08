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Trump ordena desclasificar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre en EE.UU.

El Departamento de Defensa liberó los primeros 162 documentos y anunció que continuará publicando nuevos antecedentes en las próximas semanas, en un proceso que calificaron como “histórico” y de alcance sin precedentes.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

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Durante este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de un proceso para desclasificar documentos relacionados con Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs), además de antecedentes vinculados a la posible existencia de vida extraterrestre.

La medida fue acompañada por el Departamento de Defensa, que habilitó una plataforma digital donde el público ya puede acceder a los primeros 162 archivos asociados a estos fenómenos.

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Según la autoridad, se trata de una revisión que implicó la coordinación de múltiples agencias y el análisis de millones de registros acumulados durante décadas.

Desde el Pentágono señalaron que el proceso será progresivo, debido al volumen de información que aún debe ser examinada. En ese contexto, se espera que nuevos documentos sean publicados en tandas cada pocas semanas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que esta iniciativa responde a una demanda histórica por mayor transparencia, indicando que los archivos “han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas” y que ahora “es momento de que el público los conozca directamente”.

Desde la Casa Blanca, en tanto, el mandatario calificó el tema como “tan enormemente complejo como extremadamente interesante”, en medio de un debate que por años ha generado atención pública y científica.

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