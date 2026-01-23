30 años en Carabineros, casada y jefa de banda criminal: quién es “La Mami”, la líder del millonario robo a Brinks

Efectivos del OS9 de carabineros mantiene como evidencia parte del dinero que fue robado a la empresa Brinks en Rancagua. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El millonario robo que afectó en 2024 a la sucursal de la empresa de valores Brinks en Rancagua continúa revelando nuevas aristas, esta vez con la detención de una carabinera en servicio activo, quien estaría vinculada directamente a la planificación y ejecución del delito.

Se trata de uno de los casos más graves que ha enfrentado la institución en los últimos años, tanto por el monto sustraído como por la participación de funcionarios policiales.

Durante la jornada del jueves 22 de enero, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de Claudia Bustamante, sargento segundo de Carabineros, en la capital de la Región de O’Higgins.

La mujer se encontraba bajo la lupa investigativa desde hace varios meses y había sido catalogada como persona de interés dentro de la indagatoria que busca desarticular por completo a la banda involucrada.

Desde Carabineros confirmaron que, tras conocerse los antecedentes, se dispuso su inmediata desvinculación de la institución. En un comunicado oficial, la policía uniformada señaló que la medida responde a la existencia de faltas graves a la ética profesional, presuntamente constitutivas de delito, vinculadas directamente al robo que afectó a la empresa de valores.

Conocida como “La Mami” y “La Jefa”

Claudia Bustamante tiene 47 años y llevaba cerca de tres décadas en Carabineros de Chile, institución a la que ingresó en 1998. A lo largo de su carrera, trabajó en al menos tres subcomisarías y, hasta antes de su detención, se desempeñaba como sargento segundo en la subcomisaría Diego Portales de Rancagua.

Según los antecedentes reunidos por la investigación, Bustamante sería la líder de la organización criminal que perpetró el robo, siendo conocida al interior de la banda como “La Mami” y “La Jefa”. Incluso, se indicó que estaba casada con un exuniformado que fue dado de baja de Carabineros hace algunos años.

De acuerdo a lo revelado en el programa Tu Día, la carabinera cumplía un rol clave en la estructura delictual, ya que decidía quiénes podían integrar el grupo y coordinaba la participación de otros funcionarios policiales involucrados en el ilícito.

Ozymandias: la caída de una líder criminal

La detención de Bustamante se concretó tras meses de seguimiento por parte de la PDI, período en el que se recopilaron antecedentes que la posicionaron como una figura central en la organización. Su rol habría sido principalmente de coordinación y autorización.

Uno de los elementos clave para su caída fue la declaración de un integrante de la banda, quien habría entregado pruebas concretas que la vinculan directamente con el delito, delatándola ante los investigadores.

A diferencia de otros excarabineros detenidos anteriormente, estos antecedentes no habrían surgido desde funcionarios policiales, sino desde otros líderes del grupo criminal.

Claudia Bustamante será formalizada durante la mañana de este viernes 23 de enero, instancia en la que el Ministerio Público detallará los cargos en su contra y solicitará las medidas cautelares correspondientes.