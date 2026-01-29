“Hubo ministros que incluso participaron...”: defensa de Vivanco acusa “camotera institucional” contra la exmagistrada

Esta mañana, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la tercera jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en en el marco del caso “Muñeca bielorrusa”.

En la audiencia, el abogado de la exmagistrada, Jorge Valladares, sostuvo que durante el proceso de investigación, sumario y remoción de su representada en la Corte Suprema no se cumplió “el estándar mínimo del debido proceso penal”.

“Estamos hablando del máximo tribunal de la República, que por cierto en sus votaciones finales, por donde se promueve la destitución, el inicio del cuaderno de remoción y luego la destitución, había ministros que incluso habían participado en las votaciones de las causas por las cuales, particularmente el caso de Belaz Movitec”, dijo.

“Camotera institucional”

“Aquí parece que hubo una verdadera camotera institucional donde, en definitiva, Ministerio Público y el Poder Judicial, las emprenden a partir de la información aparecida en los medios de comunicación”, añadió Jorge Valladares.

Finalizada la audiencia de esta tarde, la formalización se retomará este viernes a las 12:00 horas, instancia en la que se espera que el tribunal determine las medidas cautelares para Ángela Vivanco.