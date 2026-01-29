;

“Hubo ministros que incluso participaron...”: defensa de Vivanco acusa “camotera institucional” contra la exmagistrada

El abogado de la exministra de la Corte Suprema acusó la vulneración del debido proceso durante las etapas de investigación, sumario y remoción de su cargo.

Ruth Cárcamo

Alejandra Rojas

“Hubo ministros que incluso participaron...”: defensa de Vivanco acusa “camotera institucional” contra la exmagistrada

“Hubo ministros que incluso participaron...”: defensa de Vivanco acusa “camotera institucional” contra la exmagistrada

04:12

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esta mañana, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se dio inicio a la tercera jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en en el marco del caso “Muñeca bielorrusa”.

En la audiencia, el abogado de la exmagistrada, Jorge Valladares, sostuvo que durante el proceso de investigación, sumario y remoción de su representada en la Corte Suprema no se cumplió “el estándar mínimo del debido proceso penal”.

Revisa también

ADN

“Estamos hablando del máximo tribunal de la República, que por cierto en sus votaciones finales, por donde se promueve la destitución, el inicio del cuaderno de remoción y luego la destitución, había ministros que incluso habían participado en las votaciones de las causas por las cuales, particularmente el caso de Belaz Movitec”, dijo.

“Camotera institucional”

“Aquí parece que hubo una verdadera camotera institucional donde, en definitiva, Ministerio Público y el Poder Judicial, las emprenden a partir de la información aparecida en los medios de comunicación”, añadió Jorge Valladares.

Finalizada la audiencia de esta tarde, la formalización se retomará este viernes a las 12:00 horas, instancia en la que se espera que el tribunal determine las medidas cautelares para Ángela Vivanco.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad