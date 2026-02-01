“Solo tú sabes cuánto esperaste esto, cuánto sufriste para poder volver a jugar y enseñar un poco de calidad”

Deportes Limache dio el primer gran golpe en el arranque de la Liga de Primera 2026, tras imponerse con autoridad por 3-1 a Colo Colo en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en un partido que tuvo como principal figura a Jean Meneses.

El nuevo refuerzo del cuadro tomatero tuvo un estreno de ensueño, ya que participó en los tres goles del equipo de Víctor Rivero: marcó dos tantos (7’ y 14’) y entregó una asistencia para la tercera cifra, obra de Daniel Castro (27´).

Tras ser elegido la figura del encuentro, el extremo de 32 años compartió en su Instagram varias stories con mensajes de felicitación de amigos y cercanos. Entre ellos, destacó el de su esposa, Lorena Ramos, quien respaldó su decisión de regresar al fútbol chileno.

“Sólo tú sabes cuánto esperaste esto, cuánto se sufrió para poder volver a jugar y enseñar un poco de calidad. Siempre desde la cancha demostrando que el talento lo tienes intacto”, escribió Lorena, añadiendo que su hija menor Juliette (4 años) por fin lo vio jugar.

Cabe recordar que Jean Meneses llegó a Limache procedente desde Vasco da Gama, club al que arribó en 2024 y donde atravesó una serie de problemas extrafutbolísticos que le impidieron tener mayor continuidad.

Durante su paso por Brasil, el puntero chileno jugó apenas 15 partidos y sumó 552 minutos. En una reciente entrevista, el propio Meneses denunció que un representante lo amenazó para exigirle una comisión a cambio de jugar y que, si no pagaba, le haría la vida imposible.