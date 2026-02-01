;

“Solo tú sabes cuánto esperaste esto, cuánto sufriste para poder volver a jugar y enseñar un poco de calidad”

Jean Meneses, figura del triunfo de Deportes Limache ante Colo Colo, compartió en redes sociales un emotivo mensaje de su esposa tras su debut soñado en la Liga de Primera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Limache dio el primer gran golpe en el arranque de la Liga de Primera 2026, tras imponerse con autoridad por 3-1 a Colo Colo en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en un partido que tuvo como principal figura a Jean Meneses.

El nuevo refuerzo del cuadro tomatero tuvo un estreno de ensueño, ya que participó en los tres goles del equipo de Víctor Rivero: marcó dos tantos (7’ y 14’) y entregó una asistencia para la tercera cifra, obra de Daniel Castro (27´).

Revisa también:

ADN

Tras ser elegido la figura del encuentro, el extremo de 32 años compartió en su Instagram varias stories con mensajes de felicitación de amigos y cercanos. Entre ellos, destacó el de su esposa, Lorena Ramos, quien respaldó su decisión de regresar al fútbol chileno.

“Sólo tú sabes cuánto esperaste esto, cuánto se sufrió para poder volver a jugar y enseñar un poco de calidad. Siempre desde la cancha demostrando que el talento lo tienes intacto”, escribió Lorena, añadiendo que su hija menor Juliette (4 años) por fin lo vio jugar.

Cabe recordar que Jean Meneses llegó a Limache procedente desde Vasco da Gama, club al que arribó en 2024 y donde atravesó una serie de problemas extrafutbolísticos que le impidieron tener mayor continuidad.

Durante su paso por Brasil, el puntero chileno jugó apenas 15 partidos y sumó 552 minutos. En una reciente entrevista, el propio Meneses denunció que un representante lo amenazó para exigirle una comisión a cambio de jugar y que, si no pagaba, le haría la vida imposible.

ADN

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad