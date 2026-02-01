Gonzalo Tapia se mete en la historia de Sao Paulo y así explica su notable registro en los clásicos: “No es fácil”

Gonzalo Tapia volvió a responder con la camiseta del Sao Paulo. Este sábado, el delantero chileno anotó su segundo gol del año y lo hizo otra vez en un clásico, tras abrir la cuenta en el triunfo 2-0 ante Santos por el Campeonato Paulista.

Al minuto 51, el formado en Universidad Católica capturó el balón en el área rival tras una serie de rebotes y sacó un remate que se desvió con lo justo para ingresar al arco de Gabriel Brazao, desatando el festejo de los hinchas en el mítico Morumbi.

Pero el tanto del atacante nacional no fue uno más. Con esta anotación, Tapia logró entrar en la historia reciente de Sao Pualo, ya que ha logrado marcar en todos los clásicos estaduales de su club. Antes, ya le había anotado a Palmeiras y Corinthians.

Tras el encuentro, el chileno habló con la prensa brasileña y se refirió a su gran registro en los clásicos. “Estoy muy contento de poder hacer goles en clásicos. No es fácil y menos con una camiseta así”, declaró.

“He tenido, no sé si la suerte porque lo he trabajado y lo he ido a buscar, y se me ha podido dar. Estoy muy contento de poder aportar con goles en los clásicos que a mí me genera mucho orgullo”, añadió.

Además, Tapia abordó su manera de jugar este tipo de partidos. “Es mi juego, yo siempre voy para adelante. Así fui siempre y creo que más en estos clásicos, donde uno tiene que darlo todo. No sé si es un ejemplo, al final es mi juego. Como todos lo tienen, yo tengo el mío y trato de aportar con lo que puedo”, afirmó.