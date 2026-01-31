Este sábado por la noche en el Viejo Continente, Lucas Cepeda vio acción por primera vez en el Estadio Manuel Martínez Valero, donde el Elche, su nuevo equipo, cayó ante el líder de La Liga, el FC Barcelona.

Lamine Yamal (6′) abrió el marcador para el visitante, mientras que Álvaro Rodríguez (29′) marcó el empate. Antes del descanso, Ferran Torres (40′) volvió a adelantar a los ‘catalenes’.

Ya en el complemento, Marcus Rashford (72′) anotó el tercero de los ‘cules’, gol que provocó el debut de Lucas Cepeda con la camiseta del Elche. Contó con una opción de gol, que no pudo aprovechar.

¡DEBUT PARA LUCAS CEPEDA EN #LaLigaEnDSPORTS!



Con el marcador, el FC Barcelona seguirá siendo el líder del torneo español al completar 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid, que juega este domingo. Por su parte, el Elche quedó duodécimo (12) con 24 unidades.

En la próxima fecha, Cepeda podría ser titular cuando el Elche visite a la Real Sociedad en San Sebastián, mientras que el FC Barcelona será local ante el Mallorca, todo esto por la jornada 23 de La Liga.