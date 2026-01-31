;

VIDEOS. En el debut de Lucas Cepeda: Barcelona sigue siendo el líder de La Liga tras sólida victoria sobre el Elche

El ex delantero de Colo Colo ingresó en el segundo tiempo y contó con una opción para descontar, la que no logró concretar.

Gonzalo Miranda

Barcelona derrotó al Elche de Lucas Cepeda

Barcelona derrotó al Elche de Lucas Cepeda

Este sábado por la noche en el Viejo Continente, Lucas Cepeda vio acción por primera vez en el Estadio Manuel Martínez Valero, donde el Elche, su nuevo equipo, cayó ante el líder de La Liga, el FC Barcelona.

Lamine Yamal (6′) abrió el marcador para el visitante, mientras que Álvaro Rodríguez (29′) marcó el empate. Antes del descanso, Ferran Torres (40′) volvió a adelantar a los ‘catalenes’.

Ya en el complemento, Marcus Rashford (72′) anotó el tercero de los ‘cules’, gol que provocó el debut de Lucas Cepeda con la camiseta del Elche. Contó con una opción de gol, que no pudo aprovechar.

Con el marcador, el FC Barcelona seguirá siendo el líder del torneo español al completar 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid, que juega este domingo. Por su parte, el Elche quedó duodécimo (12) con 24 unidades.

En la próxima fecha, Cepeda podría ser titular cuando el Elche visite a la Real Sociedad en San Sebastián, mientras que el FC Barcelona será local ante el Mallorca, todo esto por la jornada 23 de La Liga.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad