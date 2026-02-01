;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 1 de febrero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla dos encuentros por el Campeonato Nacional 2026 y otros tres por la Copa Chile 2026.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 1 de febrero, y quién transmite? / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

Hoy, domingo 1 de febrero, el fútbol chileno cierra el fin de semana con cinco partidos.

Dos de estos son por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros tres corresponden a la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 1 de febrero comenzará a las 18:00 horas, en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena se medirá ante Universidad Católica, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de la jornada en la Liga de Primera será a las 20:30 horas, en el estadio Municipal de La Pintana, donde Palestino jugará ante Ñublense con arbitraje de Mario Salvo y transmisión de TNT Sports Premium.

Copa Chile 2026

La acción del torneo arrranca a las 18:00 horas, con dos choques en paralelo, ambos sin TV. Uno será en el Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta jugará ante Unión Española, por el grupo E, con arbitraje de Juan Sepúlveda.

El otro partido será en el Municipal de San Felipe, lugar en que Unión San Felipe enfrentará a Santiago Wanderers, por el grupo D, con arbitraje de Cristián Droguett.

El último juego de la jornada se disputará a contar de las 20:30 horas, cuando Curicó Unido se mida ante Rangers en el Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, por el grupo G. Manuel Vergara será el árbitro del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

