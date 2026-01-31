Felipe Loyola vivió un debut agridulce con la camiseta del Pisa. Este sábado, el volante chileno sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol europeo frente a Sassuolo, en un duelo válido por la fecha 23 de la Serie A de Italia.

El ex Independiente, quien llegó hace un semana al cuadro italiano, ingresó después del descanso y fue clave en el único descuento de su equipo, recuperando un balón que acabó en el gol de Michel Aebischer (51′).

¡LOYOLA RECUPERÓ Y ARMÓ EL DESCUENTO PARA PISA!



Pese al aporte del seleccionado nacional, Pisa no logró reaccionar y terminó una sufriendo una derrota por 3-1, tras las anotaciones de Domenico Berardi (25′), Antonio Caracciolo (autogol, 45+2′) e Ismaël Koné (58′).

Con este resultado, el equipo de Loyola se mantuvo en el último lugar de la Serie A con 14 puntos, cuatro por debajo de los puestos de salvación.

El próximo desafío del cuadro negriazul será el viernes 6 de febrero, cuando visite a Hellas Verona, penúltimo de la tabla, desde las 16:45 horas de Chile en el Stadio Marcantonio Bentegodi, por la jornada 24 del Calcio.