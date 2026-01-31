;

VIDEO. Felipe Loyola debutó en la Serie A y marcó diferencia de inmediato: esto hizo en el único gol del Pisa

El volante chileno se estrenó en el fútbol italiano y fue clave en el descuento de su equipo, aunque no pudo evitar la caída ante Sassuolo.

Bastián Lizama

@ESPNChile

Felipe Loyola vivió un debut agridulce con la camiseta del Pisa. Este sábado, el volante chileno sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol europeo frente a Sassuolo, en un duelo válido por la fecha 23 de la Serie A de Italia.

El ex Independiente, quien llegó hace un semana al cuadro italiano, ingresó después del descanso y fue clave en el único descuento de su equipo, recuperando un balón que acabó en el gol de Michel Aebischer (51′).

Pese al aporte del seleccionado nacional, Pisa no logró reaccionar y terminó una sufriendo una derrota por 3-1, tras las anotaciones de Domenico Berardi (25′), Antonio Caracciolo (autogol, 45+2′) e Ismaël Koné (58′).

Con este resultado, el equipo de Loyola se mantuvo en el último lugar de la Serie A con 14 puntos, cuatro por debajo de los puestos de salvación.

El próximo desafío del cuadro negriazul será el viernes 6 de febrero, cuando visite a Hellas Verona, penúltimo de la tabla, desde las 16:45 horas de Chile en el Stadio Marcantonio Bentegodi, por la jornada 24 del Calcio.

