Fallece a los 103 años Adolfo Bañados Cuadra, histórico exministro de la Corte Suprema

Durante la madrugada de este domingo falleció a los 103 años el exministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados Cuadra, informó el Poder Judicial, que destacó su extensa trayectoria y su aporte a investigaciones clave en materia de derechos humanos.

El máximo tribunal lamentó su deceso y subrayó que Bañados Cuadra desarrolló una carrera judicial de cinco décadas, en la que ejerció en todos los niveles del escalafón, desde secretario judicial hasta ministro de la Corte Suprema.

Nacido el 27 de septiembre de 1922, inició su labor en el Poder Judicial en 1948 como secretario y notario conservador en Calbuco. Posteriormente fue juez en distintas jurisdicciones del país, incluyendo Yungay, Rancagua y Santiago.

En 1963 llegó a la Corte de Apelaciones de Temuco y, tres años más tarde, a la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que integró por cerca de 25 años y que presidió entre 1984 y 1985.

En septiembre de 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema, cargo que desempeñó hasta enero de 1998, cuando dejó sus funciones al alcanzar el límite de edad legal.

Rol en causas de derechos humanos

Durante su paso por la Corte de Apelaciones de Santiago y el máximo tribunal, Bañados Cuadra tuvo a su cargo investigaciones emblemáticas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.

Entre ellas figuran el caso Lonquén y la causa por el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington, proceso en el que en 1993 dictó condenas contra la cúpula de la DINA.

Reconocimiento institucional

En diciembre de 2022, con motivo de su centenario, la Sala Penal de la Corte Suprema le rindió un homenaje oficial, incorporando su fotografía en la sala de acuerdos como reconocimiento a su trayectoria.

Desde el Poder Judicial informaron que los detalles del velatorio y funeral serán comunicados oportunamente.