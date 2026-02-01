Encuesta Cadem: 67% aprueba última gira de Kast y 38% cree que reunión más importante fue con Bukele

67% aprueba última gira de Kast y 38% cree que reunión más importante fue con Bukele, según Cadem / Alex Peña

La más reciente edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem mostró una evaluación mayoritariamente favorable de la última gira internacional del presidente electo José Antonio Kast, realizada en países de Centroamérica.

Según el sondeo, un 67% de los encuestados aprobó el viaje, mientras que un 38% identificó el encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como la reunión más relevante que ha sostenido Kast en sus giras al extranjero.

El estudio también reveló un alto nivel de conocimiento del viaje: el 88% de los consultados dijo haber escuchado sobre la gira, que incluyó reuniones con distintos mandatarios de la región y una visita a la megacárcel de El Salvador.

En cuanto a la gestión del presidente Gabriel Boric, la encuesta indicó que un 37% aprueba su desempeño, mientras que la desaprobación cayó tres puntos, situándose en 56%.

Respecto a migración, un 64% considera que la llegada de inmigrantes es negativa para el país, aunque un 60% cree que es positiva para el arte y la cultura.

81% apoya la expulsión de inmigrantes

En contraste, el 70% opina que es perjudicial para la economía. Asimismo, un 56% está de acuerdo con cerrar las fronteras y un 81% apoya la expulsión de inmigrantes que hayan ingresado de manera irregular.

Finalmente, para el 55% de los encuestados, la principal noticia de la semana fueron los incendios y el proceso de reconstrucción en el sur, especialmente en las regiones del Bío Bío y Ñuble.