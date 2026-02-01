;

Encuesta Cadem: 67% aprueba última gira de Kast y 38% cree que reunión más importante fue con Bukele

La encuesta también abordó la evaluación del presidente Gabriel Boric y la percepción ciudadana sobre migración.

Javiera Rivera

67% aprueba última gira de Kast y 38% cree que reunión más importante fue con Bukele, según Cadem

67% aprueba última gira de Kast y 38% cree que reunión más importante fue con Bukele, según Cadem / Alex Peña

La más reciente edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem mostró una evaluación mayoritariamente favorable de la última gira internacional del presidente electo José Antonio Kast, realizada en países de Centroamérica.

Según el sondeo, un 67% de los encuestados aprobó el viaje, mientras que un 38% identificó el encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como la reunión más relevante que ha sostenido Kast en sus giras al extranjero.

El estudio también reveló un alto nivel de conocimiento del viaje: el 88% de los consultados dijo haber escuchado sobre la gira, que incluyó reuniones con distintos mandatarios de la región y una visita a la megacárcel de El Salvador.

En cuanto a la gestión del presidente Gabriel Boric, la encuesta indicó que un 37% aprueba su desempeño, mientras que la desaprobación cayó tres puntos, situándose en 56%.

Revisa también

ADN

Respecto a migración, un 64% considera que la llegada de inmigrantes es negativa para el país, aunque un 60% cree que es positiva para el arte y la cultura.

81% apoya la expulsión de inmigrantes

En contraste, el 70% opina que es perjudicial para la economía. Asimismo, un 56% está de acuerdo con cerrar las fronteras y un 81% apoya la expulsión de inmigrantes que hayan ingresado de manera irregular.

Finalmente, para el 55% de los encuestados, la principal noticia de la semana fueron los incendios y el proceso de reconstrucción en el sur, especialmente en las regiones del Bío Bío y Ñuble.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad