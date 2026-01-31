;

Futuro Gobierno de José Antonio Kast suspenderá el Pase Cultural a partir del 11 de marzo

La medida regirá desde el inicio de la nueva administración, tras denuncias por eventuales irregularidades en el uso del beneficio.

Javiera Rivera

El futuro gobierno de José Antonio Kast confirmó que el Pase Cultural será suspendido a partir del 11 de marzo, fecha en que asumirá la nueva administración, tras denuncias por eventuales irregularidades en el uso del beneficio.

El anuncio fue realizado por el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, luego de la emisión de un reportaje que reveló testimonios de beneficiarios que habrían utilizado los recursos para fines distintos a los establecidos.

A través de redes sociales, Undurraga informó que, junto con la suspensión del Pase Cultural, se solicitará a la Contraloría General de la República iniciar una auditoría para revisar la implementación y el uso del beneficio.

El Pase Cultural fue implementado en julio de 2025 y consiste en un aporte único de $50.000 depositado en la CuentaRUT de jóvenes de 18 y 19 años, además de adultos mayores pertenecientes al 40% más vulnerable.

El objetivo del programa es facilitar el acceso a bienes y actividades culturales, como la compra de libros, asistencia al cine, conciertos u otras expresiones artísticas.

Sin embargo, tras conocerse los antecedentes, el Ministerio de las Culturas presentó una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado para que se investiguen posibles irregularidades.

En ese marco, se indicó que, de comprobarse responsabilidades, se solicitará la restitución de los recursos al fisco.

