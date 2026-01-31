Huechuraba inicia obras de nueva subcomisaría que reduciría tiempos de respuesta ante emergencias

Con una inversión que supera los $6.300 millones, se dio inicio a la construcción de la Subcomisaría Huechuraba Poniente, proyecto que busca fortalecer la seguridad en el sector y disminuir los tiempos de respuesta policial frente a emergencias.

La nueva unidad policial contará con una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles y un subterráneo, además de estándares de edificación sustentable.

Las obras comenzarán en febrero de 2026 y se extenderán por 18 meses, por lo que se espera que la subcomisaría entre en funcionamiento a mediados de 2027.

Al respecto, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, valoró el inicio del proyecto y destacó que se trata de una iniciativa largamente esperada por la comuna.

La subcomisaría estará emplazada en las cercanías de avenida Pedro Fontova y beneficiará a cerca de 45 mil vecinos de distintos sectores del poniente de la comuna.

Según cifras municipales, actualmente un procedimiento policial en esa zona puede tardar entre 11 y 15 minutos en recibir respuesta desde otras unidades. Con la nueva infraestructura, ese tiempo se reduciría a cerca de seis minutos.

Desde la institución policial indicaron que la obra se complementa con otras medidas de seguridad, como el fortalecimiento de la televigilancia, la instalación de un pórtico lector de patentes y el aumento de patrullajes municipales, además del funcionamiento del Centro de Respuesta Inmediata.

De acuerdo con datos del municipio, los delitos de mayor connotación social registraron una disminución durante el último año, mientras que los tiempos de respuesta y la recuperación de vehículos presentaron mejoras significativas.

Desde Carabineros destacaron que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre distintas instituciones y autoridades, subrayando que su principal objetivo es reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida de la comunidad.