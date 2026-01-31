;

VIDEO. Carabineros recupera camión robado con artículos electrónicos avaluados en más de $150 millones

El conductor intentó escapar a pie tras advertir la presencia policial, pero fue detenido en pleno centro de Santiago.

Javiera Rivera

Carabineros logró recuperar un camión robado que transportaba artículos electrónicos avaluados en más de $150 millones, además de detener a un sujeto por su presunta participación en el delito, en la comuna de Santiago.

El procedimiento se desarrolló mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos, momento en que fiscalizó un camión cuyo conductor, al advertir la presencia de Carabineros, detuvo abruptamente su marcha.

Tanto el chofer como su acompañante descendieron del vehículo y huyeron a pie en distintas direcciones.

Ante la situación, los funcionarios iniciaron un seguimiento a distancia que permitió la detención del conductor en la intersección de las calles Sotomayor con Mapocho. El segundo individuo logró escapar.

Carabineros recuperó el camión junto a la totalidad de su carga, correspondiente a artículos electrónicos, cuyo avalúo supera los $150 millones.

El detenido fue identificado como D.U.S., de 25 años, quien registra antecedentes penales, aunque no mantiene causas vigentes. El imputado quedó a disposición del Ministerio Público y pasará a su primer control de detención durante la jornada de este martes.

