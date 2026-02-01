Día de los Patrimonios congregó a miles de personas pese a las lluvias: revisa los lugares más visitados

Pese a las lluvias que afectaron a gran parte del país durante la tarde del sábado, miles de personas participaron en la primera edición del Día de los Patrimonios en Verano, que se desarrolló con actividades culturales en todas las regiones.

De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la jornada contó con más de mil actividades inscritas, organizadas por cerca de 600 entidades públicas, privadas y comunitarias a nivel nacional.

“La alta participación que vimos a lo largo del país da cuenta de que el Día de los Patrimonios es un espacio profundamente validado por la ciudadanía”, destacó la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Lugares más visitados

En la Región Metropolitana, el Centro Cultural La Moneda se ubicó entre los espacios con mayor concurrencia, superando las 12 mil visitas. En su interior, la Cineteca Nacional de Chile recibió a más de 3.000 personas. En tanto, el Palacio de La Moneda congregó a más de 4.200 visitantes durante la jornada.

Los museos nacionales también registraron una alta afluencia, duplicando las cifras del Día del Patrimonio de Niñas, Niños y Adolescentes 2025. El Museo Nacional de Historia Natural superó las 9.000 visitas, mientras que el Museo Histórico Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes alcanzaron más de 6.000 asistentes cada uno.

Entre las actividades destacadas estuvo el homenaje ciudadano a La pérgola de las flores, que reunió a más de 4.000 personas frente a la Iglesia de San Francisco, además del “Pasacalle de las flores”, que convocó a más de 3.000 asistentes en el centro de Santiago.

A nivel regional, el Museo Regional de Atacama abrió por primera vez al público, mientras que el Museo de Sitio Castillo de Niebla superó las 2.300 visitas y el Museo Gabriela Mistral de Vicuña recibió a más de 1.900 personas.

Desde la cartera recordaron que el calendario patrimonial continuará durante el año con nuevas fechas, entre ellas el Día de los Patrimonios el 30 y 31 de mayo, el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes el 22 de agosto y la Noche de Museos el 23 de octubre.