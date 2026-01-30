;

Día de los Patrimonios de Verano 2026: estos son los panoramas gratis para el sábado 31 de enero

En todas las regiones de Chile habrán actividades y se puede revisar en línea los lugares a visitar.

Sebastián Escares

Fotos del frontis del Palacio de La Moneda.FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Este sábado 31 de enero se llevará a cabo por primera vez en Chile el Día de los Patrimonios de Verano 2026. En plena temporada estival, la iniciativa contará con más de mil actividades gratis en todo el país.

La actividad busca conectar a la ciudadanía con el legado histórico y cultural de sus ciudades, mediante diversos recorridos guiados, intervenciones artísticas, entre otros panoramas.

De tal forma, este fin de semana se realizarán una serie de actividades gratuitas en todo Chile, las cuales ya están publicadas en línea.

Las actividades para el Día de los Patrimonios de Verano 2026

Entre los principales panoramas a realizar en la región Metropolitana, están los siguientes:

  • Palacio de La Moneda: volverá a abrir sus puertas para recibir a la ciudadanía de las 12:30 horas a las 19:30 horas. Requiere previa inscripción (disponible aquí).
  • Museo de la Educación Gabriela Mistral: se realizará un campeonato de bachillerato y una serie de actividades en el recinto ubicado en Chacabuco 365, Santiago. Estará disponible entre las 11:00 horas y las 13:00 horas.
  • Museo del Ahorro BancoEstado: harán visitas guiadas y no requiere inscripción previa. Se efectuará desde las 09:30 horas a las 14:00 oras, en Morandé 25, Santiago.
  • Museo Regional de Iquique: se realizarán una serie de exposiciones entre las 09:00 horas y las 14:00 horas. La ubicación es Baquedano 951, Iquique.
  • El Museo Palacio Vergara: en el recinto viñamarino se llevarán a cabo una serie de actividades como, por ejemplo, una presentación de ballet en vivo. Funcionará de entre las 12:00 horas a las 17:00 horas. Para llegar hay que dirigirse a Calle Errazuriz 596, Viña del Mar.

Todas las actividades se pueden revisar en el sitio web de la iniciativa (disponible aquí). Una vez dentro de la plataforma, en el buscador, se puede filtrar por región, comuna o el tipo de actividad.

El calendario cultural 2026

Luego del debut del Día de los Patrimonios de Verano, hay otras fechas en las que se podrán recorrer los lugares culturales del país. A continuación, el calendario de este 2026:

  • Sábado 31 de enero: Día de los Patrimonios de Verano.
  • Sábado 30 y domingo 31 de mayo: Día de los Patrimonios.
  • Sábado 22 de agosto: Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • Viernes 23 de octubre: Noche de Museos.

