Carabineros arresta a 17 personas tras operativo nocturno en barrios bohemios de Santiago

Un operativo nocturno realizado por Carabineros de Chile durante la noche del sábado en los barrios Lastarria, Bellavista y San Pablo terminó con 17 personas detenidas y decenas de infracciones cursadas.

Según informó la institución, los aprehendidos registraban antecedentes penales y estaban vinculados a distintos ilícitos, entre ellos infracciones a la Ley de Armas y Explosivos, detenciones vigentes y porte de armas.

En el marco del procedimiento, Carabineros cursó 13 infracciones por incumplimientos a la Ley de Tránsito y otras 25 relacionadas con la Ley de Alcoholes.

Además, se realizaron 1.031 controles de identidad, 290 fiscalizaciones vehiculares y 27 inspecciones a locales dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Desde la policía uniformada señalaron que este tipo de rondas buscan reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia nocturna y prevenir la comisión de delitos.