Carabineros arresta a 17 personas tras operativo nocturno en barrios bohemios de Santiago
La fiscalización se concentró en Lastarria, Bellavista y San Pablo, con más de mil controles de identidad.
Un operativo nocturno realizado por Carabineros de Chile durante la noche del sábado en los barrios Lastarria, Bellavista y San Pablo terminó con 17 personas detenidas y decenas de infracciones cursadas.
Según informó la institución, los aprehendidos registraban antecedentes penales y estaban vinculados a distintos ilícitos, entre ellos infracciones a la Ley de Armas y Explosivos, detenciones vigentes y porte de armas.
En el marco del procedimiento, Carabineros cursó 13 infracciones por incumplimientos a la Ley de Tránsito y otras 25 relacionadas con la Ley de Alcoholes.
Además, se realizaron 1.031 controles de identidad, 290 fiscalizaciones vehiculares y 27 inspecciones a locales dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Desde la policía uniformada señalaron que este tipo de rondas buscan reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia nocturna y prevenir la comisión de delitos.
