Asistieron más de cinco mil personas: así fue el masivo casting del nuevo reality de Canal 13

Este sábado 31 de enero se llevó a cabo el casting del próximo reality de Canal 13, cuyo nombre es “Vecinos al límite”.

Lo que muchos no se esperaban, es la masiva convocatoria que logró el casting, considerando que concurrieron más de 5 mil personas a la explanada del CentroParque del Parque Araucano, en Las Condes, para postular al programa que será conducido por Karla Constant y Sergio Lagos.

Los miles de aspirantes hicieron filas desde la madrugada para lograr uno de los 16 cupos que ofrece el reality.

Cabe recordar que el programa contará con cuatro quipos liderados por famosos, con 16 participantes desconocidos. Entre las duplas de famosos confirmadas, está: Alejandra Fosalba con Felipe Contreras, Joché Bibbó con Princeso, Paula Pavic y Carla Ballero, y Kanela con su hijo Bimza.

Así fue el masivo casting de “Vecinos al límite”

Entre los asistentes a la instancia, hubo rostros de famosos conocidos como, por ejemplo: Francoise Perrot, Francisco “Papá Lulo” Arenas y Erick “Lelo” Manosalva.

En tanto, dentro de los desconocidos que asistieron al casting, hubo personas con disfraces de hadas, elfos e incluso uno aseguró ser el hermano de Princeso.

Además, en el proceso de selección participaron los ocho rostros confirmados para el reality, quienes serán fundamentales para elegir a los futuros integrantes de “Vecinos al límite”.

Quienes resulten seleccionados, vivirán en cuatro casas en equipos organizados por famosos. Allí, competirán semana a semana para permanecer en la mejor vivienda.