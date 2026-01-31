“Te prometo que seré la mejor mamá”: Tita Ureta reveló el sexo de su bebé con tierno registro

Tras varios rumores durante las últimas semanas, Tita Ureta decidió revelar a sus seguidores cuál es el sexo del bebé que está esperando junto a su esposo Spiro Razis.

En medio del programa “La Hora de Jugar”, la conductora confirmó a través de las pantallas de Mega que está esperando una niña.

“Es algo que viene a cerrar un ciclo muy importante, porque yo nunca tuve la oportunidad de tener esa relación con mi mamá”, contó emocionada Ureta.

Posteriormente, la comunicadora publicó un video donde compartió un emotivo mensaje con sus seguidores. “Es niñita. Ahora sí que voy a poder tener esa relación mamá e hija que nunca tuve. Te prometo que seré la mejor mamá para ti”, mencionó.

“Ya te queremos mucho con @spirorazis te estamos esperando. ¿Ahora me ayudan con nombres?“, añadió en su publicación en Instagram.