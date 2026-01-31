Paula Pavic rompió el silencio y se refirió a la nueva pareja del Chino Ríos: “Espero que...”

Durante los últimos días se dio a conocer que el extenista número uno del mundo, Marcelo “Chino” Ríos, le abrió nuevamente las puertas al amor tras confirmarse su reciente romance.

Según confirmaron diversos programas, la nueva conquista del Chino es Tamara Cornejo, hija del extenista nacional Patricio Cornejo.

Ante ello, Paula Pavic entregó su opinión sobre la nueva relación que mantiene su exesposo.

“Ella me encanta”, señaló. “Sé que es la hija del Pato Cornejo, que tienen una historia, ella sabe su historia también, sabe dónde está pisando”, comentó Pavic en diálogo con LUN. Además, mencionó que “se ve una mina súper decente, súper bien. Espero que él no se la vaya a farrear. Y si él está bien, va a tener una mejor disposición“.

El ingreso de Pavic a un reality

En las últimas jornadas se dio a conocer que Pavic ingresará al reality de Canal 13 “Vecinos al Límite”. No obstante, a Ríos no le habría gustado tanto la idea.

“Le envié un mensaje a Marcelo diciendo que entro a un reality, para que ayude con los niños, para que no se vaya de viaje. Al principio se quedó callado y después me empezó a alegar que me iba no sé cuántos meses. Cada vez que le aviso que voy a viajar o algo, me alega jajaja”, comentó.

“No le gustó nada la idea que me vaya a un reality, sabe que yo no tengo filtro y quizás qué cosas diga. Yo voy a hablar de mi vida, me encanta desahogarme, no me guardo las cosas porque me hace mal. Si él es parte de mi historia, ¿por qué no puedo hablar de eso?“, añadió.

De todos modos, reconoció que mantiene una relación cordial con el extenista. “Estuvimos 17 años juntos, fue mi mejor amigo, la persona que más amé, no podría jamás ser un enemigo ni alguien que odie”, cerró.