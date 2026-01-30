Pedro Pascal lamenta muerte de Catherine O’Hara, su compañera en The Last of Us: “Hay menos luz en mi mundo”

El actor chileno Pedro Pascal expresó públicamente su pesar por la muerte de la destacada actriz Catherine O’Hara, con quien compartió elenco en la segunda temporada de The Last of Us, la exitosa serie de HBO.

A través de su cuenta de Instagram, Pascal dedicó un emotivo mensaje para despedir a la intérprete, quien falleció durante la tarde de este viernes por causas que no han sido informadas oficialmente.

“Agradecido. Hay menos luz en mi mundo; este mundo afortunado que te tuvo, te conservará siempre. Siempre”, escribió el actor nacional, acompañando sus palabras con una imagen en homenaje a O’Hara.

Más tarde, añadió una breve pero sentida frase: “La única y verdadera”.

Pedro Pascal dio vida a Joel Miller, uno de los personajes centrales de la historia, mientras que Catherine O’Hara interpretó a Gail Lynden, una terapeuta que buscaba acompañar emocionalmente a sus pacientes en un mundo devastado por una pandemia.

La muerte de la actriz ha generado numerosas reacciones en el mundo del espectáculo, especialmente entre colegas y seguidores que destacaron su trayectoria y legado en cine y televisión.

