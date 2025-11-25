Famosa chilena confirma que está embarazada de tres meses: “No contarlo me jugó una mala pasada”

Pese a que se trataba de un secreto familiar y profesional, esta semana Tita Ureta confirmó que está embarazada. Según detalló a Revista Ya, esperó el mejor momento para contar la buena noticia.

“Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando”, admitió tras cumplir tres meses. “Yo siempre me he dedicado siempre a viajar mucho, a moverme, pero creo que este es el viaje más desafiante que he tenido en la vida”, añadió.

“No sé ni dónde voy a vivir (…) Pero lo que sí tengo claro es que la maternidad no me va a quitar la libertad, me transforma”, sumó la hija de “El Marqués del Arrayán”.

El proceso de Ureta fue planeado e incluso habló con Vanessa Borghi, quien le entregó su “fórmula secreta”. “Yo ya había tenido pólipos, venia asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá. No veo la maternidad como algo obvio”.

La figura de Mega lleva 13 años de relación con el skater Spiro Razis. Hoy ella tiene 33 años y su marido 49. “Tuvo 50 años de su vida para él y ahora 50 para ser papá. Lo conversamos harto. Él está feliz, es el más emocionado de todos”, sostuvo.

La joven planteó que lo más complejo fue esconderlo todo por tanto tiempo. “Yo soy de decir las cosas a viva voz, he expuesto mi relación con mi papá, mi vida familiar. Y creo que el no contarlo me jugó una mala pasada. Es lo mismo cuando uno se guarda las emociones. Se te mezcla con el trabajo, con la ansiedad", comentó.