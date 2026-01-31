;

Se confirma la salida de otro jugador en Colo Colo: tiene nuevo club en Primera

El defensor Bruno Gutiérrez fue presentado como refuerzo de Deportes La Serena, donde jugará a préstamo por todo el 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

En medio del debut de Colo Colo ante Deportes Limache por la Liga de Primera, se confirmó la salida de un nuevo jugador del “Cacique” de cara a la temporada 2026.

Se trata de Bruno Gutiérrez, quien no entró en los planes del técnico Fernando Ortiz y fue presentado este sábado como nuevo refuerzo de Deportes La Serena, donde vivirá su segunda experiencia fuera del Estadio Monumental.

Revisa también:

ADN

“Defensor central y lateral con estilo de juego, combina intensidad, inteligencia táctica y un fuerte sentido de equipo, convirtiéndolo en un aporte clave tanto en defensa como en proyección ofensiva", escribió el cuadro papayero en redes sociales.

“Representó a Chile en categorías juveniles: Sub-15 y Sub-17, incluida la participación en la Copa Mundial Sub-17. También fue seleccionado chileno Sub-23. ¡Bienvenido al Granate, Bruno!“, agregaron.

Gutiérrez, de 23 años, llega a La Serena en calidad de préstamo por todo el 2026. En la última temporada, disputó apenas tres partidos entre la Liga de Primera y la Copa Chile, sin goles ni asistencias. Previamente, fue cedido a Deportes Iquique en 2021.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad