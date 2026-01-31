Se confirma la salida de otro jugador en Colo Colo: tiene nuevo club en Primera

En medio del debut de Colo Colo ante Deportes Limache por la Liga de Primera, se confirmó la salida de un nuevo jugador del “Cacique” de cara a la temporada 2026.

Se trata de Bruno Gutiérrez, quien no entró en los planes del técnico Fernando Ortiz y fue presentado este sábado como nuevo refuerzo de Deportes La Serena, donde vivirá su segunda experiencia fuera del Estadio Monumental.

“Defensor central y lateral con estilo de juego, combina intensidad, inteligencia táctica y un fuerte sentido de equipo, convirtiéndolo en un aporte clave tanto en defensa como en proyección ofensiva", escribió el cuadro papayero en redes sociales.

“Representó a Chile en categorías juveniles: Sub-15 y Sub-17, incluida la participación en la Copa Mundial Sub-17. También fue seleccionado chileno Sub-23. ¡Bienvenido al Granate, Bruno!“, agregaron.

Gutiérrez, de 23 años, llega a La Serena en calidad de préstamo por todo el 2026. En la última temporada, disputó apenas tres partidos entre la Liga de Primera y la Copa Chile, sin goles ni asistencias. Previamente, fue cedido a Deportes Iquique en 2021.